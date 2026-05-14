Количество погибших в Киеве возросло, после ночного обстрела более 10 пропавших без вести, — МВД

В Киеве с самой ночи продолжается поисково-спасательная операция в Дарницком районе, где российским ударом был разрушен целый подъезд дома, сообщили в МВД. Сейчас известно о четырех погибших людях, а также о более десяти пропавших без вести.

Только в доме в Дарницком районе ранения получили более 30 человек. Также из разрушенного дома спасли 28 человек. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Более 1500 спасателей и полицейских задействованы в ликвидации последствий российского массированного обстрела. Из них почти 600 привлечены к работам в Киеве. Работают психологи ГСЧС и полиции, общаются с пострадавшими и поддерживают родственников погибших и тех, кого еще ищут", — отметил Клименко.

Сейчас действуют также пункты приема заявлений в полицию о поврежденном имуществе, мобильные сервисы по снятию автомобилей с государственного учета из-за уничтожения или повреждения, а также есть возможность оперативно восстановить уничтоженные документы.

Также Клименко сообщил, что много людей получили ранения в результате утреннего удара России по Харькову — зафиксировано уже 28 пострадавших.

В больницах находится много людей

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщал устаревшую информацию о трех погибших. По его данным, известно о 44 пострадавших. Сейчас в стационарах находится 21 человек, в том числе — 1 ребенок. 23 пострадавших получают медицинскую помощь амбулаторно.

В то же время в полиции Киева сообщили, что количество погибших в Дарницком районе увеличилось до четырех человек.

Из-под завалов разрушенного подъезда многоэтажки деблокировали двух мужчин 21 и 30 лет, и женщину — ее личность сейчас устанавливается. Еще один мужчина погиб в больнице — он был госпитализирован с автозаправочной станции, которая подверглась вражеской атаке.

Ночная атака на Украину

В Воздушных силах ВСУ отчитались, что ночью ВС РФ использовали три аэробаллистические ракеты "Кинжал", 18 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, а также 35 крылатых ракет Х-101. Также были запущены дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы.

В результате удара по Киеву уже известно о четырех погибших, более 40 человек пострадали. В Дарницком районе ракета разрушила подъезд девятиэтажного дома, под завалами которого ищут людей. 31 человек госпитализирован. Среди раненых — двое детей, в том числе одномесячный ребенок, который отравился угарным газом.

Также Фокус писал, что в Киевской области в результате массированного российского обстрела пострадали семь человек, среди них — ребенок. В целом, враг атаковал сразу в несколько районов области — Обуховский, Броварской, Фастовский, Бориспольский и Белоцерковский.

В то же время представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат пояснил, что враг обстреливал столицу из стратегической авиации и баллистикой "Искандер-М", поэтому вероятность дальнейших ударов сохраняется.

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов также заявлял, что массированная комбинированная атака ВС РФ по Украине, которая продолжается с ночи 13 мая, может затянуться до обеда 14 мая. В частности он предупреждал о пусках ракет ночью, а затем новую волну беспилотников.