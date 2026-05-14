"Готовиться нужно": Игнат предупредил киевлян о новой опасности (видео)

В ночь на 14 мая Украина подверглась одной из самых масштабных атак, а гдавной целью российской армии стал Киев, на который летели баллистика и сотни дронов.

Несмотря на то, что к утру обстрелы почти прекратились, расслабляться еще рано, считает представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Об этом он рассказал в эфире "Ранок.LIVE".

"Ракетная опасность для киева сохраняется. С Каспийской флотилии Черноморского флота не были использованы "Калибры", не были использованы ракеты "Искандер-К", — констатирует он.

Враг обстреливал столицу со стратегической авиации и баллистикой "Искандер-М", поэтому, по словам Игната, вероятность дальнейших ударов сохраняется.

"Точной информации, планируют ли они нанести удар, нет сейчас, но готовиться нужно к любым сценариям, потому что враг такие атаки не прекращает", — подчеркнул гость эфира, добавив, что даже сейчас ВС РФ запустили реактивные дроны в разных направлениях.

Відео дня

В результате удара по столице уже известно о четырех погибших, более 40 человек постарадали. В Дарницком районе ракета разрушила подъезд девятиэтажного дома, под завалами которого ищут людей. 31 человек госпитализирован. Среди раненых — двое детей, в том числе одномесячный ребенок, который отравился угарным газом.

Также есть прилет по АЗС.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью оккупанты запустили 731 воздушную цель, среди которых 56 ракет и 675 беспилотников различных типов.

В Киевской области из-за российского обстрела пострадали семь человек, среди которых ребенок. Под ударами оказались Обуховский, Броварской, Фастовский, Бориспольский и Белоцерковский районы.

Во время продолжительной атаки по Украине враг выпустил более 1560 дронов, что стало самым масштабным обстрелом с начала войны.