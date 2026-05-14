ПВО работала на пределе: РФ нанесла один из самых масштабных ударов по Украине за всю войну, — Игнат

В ночь на 14 мая Россия осуществила одну из самых мощных воздушных атак с начала полномасштабной войны. Основной целью удара стал Киев.

Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, российские войска применили почти весь спектр имеющегося вооружения: крылатые и баллистические ракеты, реактивные беспилотники, Shahed, "Герберы", "Италмасы" и барражирующие боеприпасы "Бандероль".

"Сегодня работа ПВО была чрезвычайно напряженной. Невозможно сбивать такое большое количество целей ограниченным количеством средств", — сказал Игнат.

Он добавил, что после так называемого "перемирия" Россия, вероятно, накопила средства поражения для новой массированной атаки.

По словам спикера, украинские силы противовоздушной обороны работали практически без передышки после предыдущего удара. Игнат сообщил, что из-за постоянных атак сказывается физическая усталость личного состава, перегрузка техники и расход боеприпасов.

Відео дня

Во время атаки удалось сбить или подавить 693 воздушные цели. В частности, украинская ПВО уничтожила 29 крылатых ракет Х-101 и 12 из 18 баллистических ракет.

"12 из 18 — это довольно высокий показатель сбития. К сожалению, те шесть ракет, которые не удалось перехватить системой Patriot, привели к таким последствиям", — сказал Игнат.

Он также призвал не обращать внимания на сообщения российских пропагандистских каналов о якобы "неэффективности" украинской ПВО. По словам Игната, на этот раз большое количество воздушных целей одновременно атаковало одно направление, что существенно усложнило работу обороны.

Напомним, в ночь на 14 мая Россия осуществила одну из самых масштабных атак по Украине за последнее время. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты запустили 731 воздушную цель, среди которых 56 ракет и 675 беспилотников различных типов. Основной удар пришелся на Киев.

Российские войска осуществили массированную атаку на Киев и Киевскую область. В столице больше всего пострадал Дарницкий район, где частично разрушило многоэтажный жилой дом. Также в разных районах города зафиксировали пожары, разрушения жилых домов и падение обломков.

По состоянию на 7:00 в Киеве еще продолжалась воздушная тревога, а силы ПВО продолжали сбивать вражеские цели.

Кроме того, в Киевской области из-за российского обстрела пострадали семь человек, среди которых ребенок. Под ударами оказались Обуховский, Броварской, Фастовский, Бориспольский и Белоцерковский районы.