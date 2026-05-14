ППО працювала на межі: РФ завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні за всю війну, — Ігнат

У ніч проти 14 травня Росія здійснила одну з найпотужніших повітряних атак від початку повномасштабної війни. Основною ціллю удару став Київ.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, російські війська застосували майже весь спектр наявного озброєння: крилаті та балістичні ракети, реактивні безпілотники, Shahed, “Гербери”, “Італмаси” та баражуючі боєприпаси “Бандероль”.

“Сьогодні робота ППО була надзвичайно напруженою. Неможливо збивати таку велику кількість цілей обмеженою кількістю засобів”, — сказав Ігнат.

Він додав, що після так званого “перемир’я” Росія, ймовірно, накопичила засоби ураження для нової масованої атаки.

За словами речника, українські сили протиповітряної оборони працювали практично без перепочинку після попереднього удару. Ігнат повідомив, що через постійні атаки даються взнаки фізична втома особового складу, перевантаження техніки та витрата боєприпасів.

Під час атаки вдалося збити або подавити 693 повітряні цілі. Зокрема, українська ППО знищила 29 крилатих ракет Х-101 та 12 із 18 балістичних ракет.

“12 із 18 — це доволі високий показник збиття. На жаль, ті шість ракет, які не вдалося перехопити системою Patriot, привели до таких наслідків”, — сказав Ігнат.

Він також закликав не звертати уваги на повідомлення російських пропагандистських каналів про нібито “неефективність” української ППО. За словами Ігната, цього разу велика кількість повітряних цілей одночасно атакувала один напрямок, що суттєво ускладнило роботу оборони.

Російські війська здійснили масовану атаку на Київ і Київську область. У столиці найбільше постраждав Дарницький район, де частково зруйнувало багатоповерховий житловий будинок. Також у різних районах міста зафіксували пожежі, руйнування житлових будинків і падіння уламків.

Станом на 7:00 у Києві ще тривала повітряна тривога, а сили ППО продовжували збивати ворожі цілі.

Крім того, у Київській області через російський обстріл постраждали семеро людей, серед яких дитина. Під ударами опинилися Обухівський, Броварський, Фастівський, Бориспільський та Білоцерківський райони.