"Готуватися потрібно": Ігнат попередив киян про нову небезпеку (відео)

У ніч на 14 травня Україна зазнала однієї з наймасштабніших атак, а головною ціллю російської армії став Київ, на який летіли балістика і сотні дронів.

Незважаючи на те, що до ранку обстріли майже припинилися, розслаблятися ще рано, вважає представник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Про це він розповів в ефірі "Ранок.LIVE".

"Ракетна небезпека для Києва зберігається. З Каспійської флотилії Чорноморського флоту не були використані "Калібри", не були використані ракети "Іскандер-К", — констатує він.

Ворог обстрілював столицю зі стратегічної авіації та балістикою "Іскандер-М", тому, за словами Ігната, імовірність подальших ударів зберігається.

"Точної інформації, чи планують вони завдати удару, немає зараз, але готуватися потрібно до будь-яких сценаріїв, тому що ворог такі атаки не припиняє", — наголосив гість ефіру, додавши, що навіть зараз ЗС РФ запустили реактивні дрони в різних напрямках.

Унаслідок удару по столиці вже відомо про чотирьох загиблих, понад 40 людей постраждали. У Дарницькому районі ракета зруйнувала під'їзд дев'ятиповерхового будинку, під завалами якого шукають людей. 31 людину госпіталізовано. Серед поранених — двоє дітей, зокрема одномісячна дитина, яка отруїлася чадним газом.

Також є приліт по АЗС.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі окупанти запустили 731 повітряну ціль, серед яких 56 ракет і 675 безпілотників різних типів.

У Київській області через російський обстріл постраждали семеро людей, серед яких дитина. Під ударами опинилися Обухівський, Броварський, Фастівський, Бориспільський та Білоцерківський райони.

Під час тривалої атаки по Україні ворог випустив понад 1560 дронів, що стало наймасштабнішим обстрілом від початку війни.