Кількість загиблих у Києві зросла, після нічного обстрілу більше 10 зниклих безвісти, — МВС

У Києві від ночі триває пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі, де російським ударом було зруйновано цілий під'їзд будинку, повідомили в МВС. Наразі відомо про чотирьох загиблих людей, а також про понад десятьох зниклих безвісти.

Лише у будинку в Дарницькому районі поранень дістали понад 30 осіб. Також зі зруйнованого будинку врятували 28 людей. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

"Понад 1500 рятувальників та поліцейських задіяно в ліквідації наслідків російського масованого обстрілу. З них майже 600 залучені до робіт у Києві. Працюють психологи ДСНС та поліції, спілкуються з потерпілими та підтримують родичів загиблих і тих, кого ще шукають", — зазначив Клименко.

Наразі діють також пункти прийому заяв до поліції про пошкоджене майно, мобільні сервіси щодо зняття автомобілів з державного обліку через знищення чи пошкодження, а також є можливість оперативно відновити знищені документи.

Також Клименко повідомив, що багато людей дістали поранення внаслідок ранкового удару Росії по Харкову — зафіксовано вже 28 потерпілих.

У лікарнях перебуває багато людей

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв застарілу інформацію про трьох загиблих. За його даними, відомо про 44 постраждалих. Наразі в стаціонарах перебуває 21 людина, зокрема 1 дитина. 23 постраждалих отримують медичну допомогу амбулаторно.

Водночас у поліції Києва повідомили, що кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб.

З-під завалів зруйнованого під'їзду багатоповерхівки деблокували двох чоловіків 21 та 30 років, та жінку — її особа наразі встановлюється. Ще один чоловік загинув у лікарні — його було госпіталізовано з автозаправної станції, яка зазнала ворожої атаки.

Нічна атака на Україну

У Повітряних силах ЗСУ відзвітували, що вночі ЗС РФ використали три аеробалістичні ракети "Кинджал", 18 балістичних ракет "Іскандер-М" та С-400, а також 35 крилатих ракет Х-101. Також були запущені дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", боєприпаси "Бандероль" і дрони-імітатори.

Унаслідок удару по Києву вже відомо про чотирьох загиблих, понад 40 людей постраждали. У Дарницькому районі ракета зруйнувала під'їзд дев'ятиповерхового будинку, під завалами якого шукають людей. 31 людину госпіталізовано. Серед поранених — двоє дітей, зокрема одномісячна дитина, яка отруїлася чадним газом.

Також Фокус писав, що у Київській області внаслідок масованого російського обстрілу постраждали семеро людей, серед них — дитина. В цілому, ворог атакував одразу кілька районів області — Обухівський, Броварський, Фастівський, Бориспільський та Білоцерківський.

Водночас представник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, що ворог обстрілював столицю зі стратегічної авіації та балістикою "Іскандер-М", тому імовірність подальших ударів зберігається.

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов також заявляв, що масована комбінована атака ЗС РФ по Україні, яка триває з ночі 13 травня, може затягнутися до обіду 14 травня. Зокрема, він попереджав про пуски ракет вночі, а потім нову хвилю безпілотників.