"Киев не способен договариваться": Шойгу требует от Украины возвращения к "внеблоковому статусу"

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным принципам.

Об этом сообщило российское государственное агентство "РИА Новости". Заявление он сделал 14 мая на встрече секретарей советов безопасности стран-членов ШОС в Бишкеке.

"Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным принципам, зафиксированным в декларации о ее государственном суверенитете от 1990 года", — заявил Шойгу.

Более широкий текст заявления опубликовало российское издание "Sputnik".

По словам Шойгу, "киевский режим раз за разом подтверждает свою неспособность договариваться", а конфликт, по его словам, "лицемерно поддерживают" ведущие европейские страны — члены ЕС и НАТО, которые "намеренно затягивают конфликт и накачивают Украину оружием".

В то же время секретарь Совбеза РФ заявил, что Россия "не отказывается от политико-дипломатических методов урегулирования конфликта", в частности от "конструктивного посредничества" других государств.

Также он утверждает, что территория Луганской области якобы "полностью освобождена", а под контролем ВСУ, по его словам, остается "чуть более 15%" территории Донецкой области.

Кроме этого, Шойгу заявил, что российская армия "прочно владеет стратегической инициативой" и "уверенно продвигается вперед по всей линии боевого соприкосновения".

Недавно в Кремле заявили, что для начала переговоров Украина должна вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые РФ после псевдореферендумов 2022 года внесла в свою конституцию. Также Москва требует прекращения огня.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Владимиром Зеленским. По словам главы Кремля, ключевым условием является окончательное согласование и фиксация договоренностей между сторонами.

В ответ Зеленский отметил, что Путин сам заговорил о возможности реальных переговоров. Президент Украины добавил, что Киев "давно приготовился к встречам" и "немножко подтолкнул" российскую сторону к этому.