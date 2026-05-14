"Київ не здатний домовлятися": Шойгу вимагає від України повернення до "позаблокового статусу"

Секретар Ради безпеки Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що Україна має повернутися до позаблокових, нейтральних і без’ядерних засад.

Про це повідомило російське державне агентство "РИА Новости". Заяву він зробив 14 травня на зустрічі секретарів рад безпеки країн-членів ШОС у Бішкеку.

"Україна має повернутися до позаблокових, нейтральних і без’ядерних засад, зафіксованих у декларації про її державний суверенітет від 1990 року", — заявив Шойгу.

Ширший текст заяви опублікувало російське видання "Sputnik".

За словами Шойгу, "київський режим раз за разом підтверджує свою нездатність домовлятися", а конфлікт, за його словами, "лицемірно підтримують" провідні європейські країни — члени ЄС і НАТО, які "навмисно затягують конфлікт і накачують Україну зброєю".

Відео дня

Водночас секретар Радбезу РФ заявив, що Росія "не відмовляється від політико-дипломатичних методів врегулювання конфлікту", зокрема від "конструктивного посередництва" інших держав.

Також він стверджує, що територія Луганської області нібито "повністю звільнена", а під контролем ЗСУ, за його словами, залишається "трохи більше 15%" території Донецької області.

Окрім цього, Шойгу заявив, що російська армія "міцно володіє стратегічною ініціативою" та "впевнено просувається вперед по всій лінії бойового зіткнення".

Нещодавно у Кремлі заявили, що для початку переговорів Україна має вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які РФ після псевдореферендумів 2022 року внесла до своєї конституції. Також Москва вимагає припинення вогню.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Путін заявив про готовність до переговорів із Володимиром Зеленським. За словами глави Кремля, ключовою умовою є остаточне погодження та фіксація домовленостей між сторонами.

У відповідь Зеленський зазначив, що Путін сам заговорив про можливість реальних переговорів. Президент України додав, що Київ "давно приготувався до зустрічей" і "трошки підштовхнув" російську сторону до цього.