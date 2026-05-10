"Трошки підштовхнули": Путін нарешті готовий до реальних зустрічей, — Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський відзначає, що очільник РФ Володимир Путін "нарешті готовий" до двосторонніх перемовин. Також, за словами глави держави, важливими є питання перемир'я й обміну полоненими.

Президент відзначає, що в Києві "давно приготувались до зустрічей" та готові до будь-якого формату діалогу з Росією. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

"Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей – трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей, – то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну – і надійно гарантувати безпеку", — сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що на фронті російська армія "не дотримується тиші й навіть особливо не намагається". Президент вказує, що українські підрозділи "діють дзеркально".

"Вчора й сьогодні Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак. У подальшому будемо реагувати так само дзеркально, і якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни – наші санкції за це будуть негайно й будуть відчутними", — відзначив Зеленський.

У зверненні президент відзначив питання обміну полоненими між РФ та Україною, анонсованого президентом США Дональдом Трампом. Глава держави зазначає, що українська сторона передала списки російської стороні та чекає медіаторства Вашингтона в цьому процесі.

"Обмін полонених – тисячу на тисячу – готується й має бути проведений. Український Координаційний штаб передав списки на тисячу російській стороні. Було американське посередництво в цій домовленості щодо обміну, відповідно розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання домовленостей", — підсумував Зеленський.

Згодом стало відомо, що РФ продовжує бити по Україні попри "перемир'я". В низці регіонів повідомляється про поранених і постраждалих внаслідок російських атак дронами, артилерією та засобами повітряного ураження.