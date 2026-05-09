"Йде до завершення": Путін готовий до переговорів із Зеленським в других країнах (відео)
Очільник РФ Володимир Путін заявив, що Україна начебто зірвала обмін полоненими за формулою "1000 на 1000" напередодні Дня Перемоги. Водночас лідер РФ каже, що війна "йде до завершення", а Кремль готовий на зустріч із Україною в третіх країнах.
За словами очільника Кремля, начебто ще 5 травня російська сторона направила Києва список із 500 осіб на обмін. Про це він заявив під час пресінтерв'ю для росЗМІ.
"5 травня ми передали Україні пропозицію щодо обміну і направили до України список із 500 військовослужбовців, які перебувають у Росії", — сказав лідер РФ
За його словами, у Києві "прямо сказали", що українська влада начебто "не готова до цього обміну". Далі російський диктатор не пояснив і не розкрив деталі того, яким чином Київ зірвав процес обміну полоненими.
Також лідер Росії додав, що нових запитів на обмін військовополонених від Києва "не надходило". Згодом у подальших відповідях на запитання пропагандистів і ЗМІ, російський лідер не прокоментував жодного разу питання щодо дати нового обміну полоненими.
Водночас диктатор РФ заявив, що готовий до перемовин із Києвом у других країнах. Головною умовою очільник Кремля заявляє саме фінальну фіксацію умов, погоджених сторонами.
"Я думаю, що справа в "уркаїнському конфлікті" (так Путін називає російсько-українську війну замість "СВО" — ред). йде до завершення", — сказав лідер Росії.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився спеціальний посол із питань військовополонених. До повноважень спеціального посла входитиме координація обмінів, повернення українських громадян, а також взаємодія між різними структурами в межах МЗС.
Згодом стало відомо про останній обмін полоненими між РФ і Україною. Додому повернулись 193 українських воїни — військові Збройних сил України, Національної гвардії, інших підрозділів.