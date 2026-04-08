В Україні з'явився спеціальний посол із питань військовополонених: чим він займатиметься

В Україні з'явився посол з особливих доручень Департаменту міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії Міністерства внутрішніх справ України.

Його представлення відбудеться вже незабаром у Національній академії внутрішніх справ України під час зустрічі з представниками громадських організацій та координаторів родин зниклих безвісти за особливих обставин і полонених, повідомив на брифінгу прессекретар відомства Георгій Тихий.

Мета зустрічі — обговорення міжнародно-правових механізмів впливу на державу-агресор задля запобігання катуванням і нелюдському поводженню з українськими військовополоненими та представленням офіційної позиції України на міжнародних майданчиках.

Тому до повноважень посла входитимуть координація питань військовополонених: поводження з ними, обміни, повернення українських громадян і координація цих питань у рамках МВС.

Відео дня

Ім'я посла буде названо завтра під час зустрічі, підкреслив Тихий.

Раніше повідомлялося, що в Україні зростає динаміка повернення військовополонених. Лише за останні два дні на Батьківщину повернулися понад півтисячі українців. Експерти пов'язують таку інтенсивність обмінів із новою моделлю роботи, яку запровадив глава Офісу президента Кирило Буданов.

З початку року Україна вже провела три великих обміни, що дало змогу повернути сотні наших громадян.

Нагадаємо, російська влада заявила, що зараз ведеться підготовка до організації обміну військовополоненими з Україною напередодні Великодня. Однак формат майбутнього можливого обміну і кількість можливих звільнених військовополонених поки не розкриваються.