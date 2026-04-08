В Украине появился специальный посол по вопросам военнопленных: чем он будет заниматься

В Украине появился посол по особым поручениям Департамента международного права и международно-правовому противодействию агрессии Министерства внутренних дел Украины.

Его представление состоится уже вскоре в Национальной академии внутренних дел Украины во время встречи с представителями общественных организаций и координаторов семей пропавших без вести при особых обстоятельствах и пленных, сообщил на брифинге пресс-секретарь ведомства Георгий Тихий.

Цель встречи — обсуждение международно-правовых механизмов влияния на государство-агрессор для предотвращения пыток и бесчеловечного обращения с украинскими военнопленными и представлением официальной позиции Украины на международных площадках.

Поэтому в полномочия посла будут входить координация вопросов военнопленных: обращение с ними, обмены, возвращение украинских граждан и координация этих вопросов в рамках МВД.

Відео дня

Имя посла будет названо завтра во время встречи, подчеркнул Тихий.

Ранее сообщалось, что в Украине растет динамика возвращения военнопленных. Только за последние два дня на Родину вернулись более полутысячи украинцев. Эксперты связывают такую интенсивность обменов с новой моделью работы, которую ввел глава Офиса президента Кирилл Буданов.

С начала года Украина уже провела три крупных обмена, что позволило вернуть сотни наших граждан.

Напомним, российские власти заявили, что сейчас ведется подготовка к организации обмена военнопленными с Украиной в преддверии Пасхи. Однако формат будущего возможного обмена и количество возможных освобожденных военнопленных пока не раскрываются.