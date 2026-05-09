"Идет к завершению": Путин готов к переговорам с Зеленским в других странах (видео)

Глава РФ Владимир Путин заявил, что Украина якобы сорвала обмен пленными по формуле "1000 на 1000" накануне Дня Победы. В то же время лидер РФ говорит, что война "идет к завершению", а Кремль готов на встречу с Украиной в третьих странах.

По словам главы Кремля, якобы еще 5 мая российская сторона направила Киеву список из 500 человек на обмен. Об этом он заявил во время пресинтервью для росСМИ.

"5 мая мы передали Украине предложение по обмену и направили в Украину список из 500 военнослужащих, которые находятся в России", — сказал лидер РФ

По его словам, в Киеве "прямо сказали", что украинская власть якобы "не готова к этому обмену". Далее российский диктатор не объяснил и не раскрыл детали того, каким образом Киев сорвал процесс обмена пленными.

Также лидер России добавил, что новых запросов на обмен военнопленных от Киева "не поступало". Впоследствии в дальнейших ответах на вопросы пропагандистов и СМИ, российский лидер не прокомментировал ни разу вопрос о дате нового обмена пленными.

В то же время диктатор РФ заявил, что готов к переговорам с Киевом в других странах. Главным условием глава Кремля заявляет именно финальную фиксацию условий, согласованных сторонами.

"Я думаю, что дело в "уркаинском конфликте" (так Путин называет российско-украинскую войну вместо "СВО" — ред). идет к завершению", — сказал лидер России.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился специальный посол по вопросам военнопленных. В полномочия специального посла будет входить координация обменов, возвращение украинских граждан, а также взаимодействие между различными структурами в рамках МИД.

Впоследствии стало известно о последнем обмене пленными между РФ и Украиной. Домой вернулись 193 украинских воина — военные Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, других подразделений.