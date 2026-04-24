Зеленский сообщил об обмене пленными: вернули 193 бойцов, большинство спасли из Чечни (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обмене пленными, благодаря которому домой вернулись 193 украинских воина. Среди бойцов — военные Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, других подразделений.

Во время обмена освободили бойцов, которые находились под следствием в РФ, говорится в заявлении Зеленского. Глава государства отметил участие всех подразделений СОУ, которые помогли обмену, а также партнерам. При этом информация появилась во время второго подряд визита президента в Саудовскую Аравию, который состоялся после заключения соглашения Drone Deal.

"Я благодарю всех, кто работает ради обменов. Каждому подразделению, которое на фронте обеспечивает пополнение обменного фонда для Украины. Благодарен всем партнерам, которые помогают в этом", — сказал он.

Тогда же, когда появилось заявление Зеленского, с аналогичным сообщением вышло Минобороны РФ, написало росСМИ "РИА Новости". Указывается, что россиянам вернули также 193 пленных.

Відео дня

Обмен пленными — заявление Минобороны РФ 24 апреля

Обмен пленными — детали

Между тем глава государства опубликовал кадры встречи бойцов Сил обороны во время обмена пленными. Видим военных, которые вышли из автобусов, завернулись в украинские флаги и обнимаются между собой и встречающими. Люди звонят домой и говорят с родными, видим на фото.

На одном из коротких видео, которые появились в сети, защитник позвонил матери и говорил, что радуется возвращению домой и что "теперь все будет хорошо". Другие военные прыгают и обнимаются, кричат, не сдерживая радостных эмоций.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил в Telegram, что обмен 26 апреля — это 73-й обмен и это продолжение Пасхальных договоренностей. Также представители командования сообщили, что среди спасенных защитников есть люди 2000-х годов рождения и раненые. Указано, что самому молодому бойцу — 24 года: его пленили в 2023 году на Донецком направлении, самому старшему — 60 лет. Выяснилось, что у двух бойцов именно 26 апреля день рождения и они отпразднуют двойное выдающееся событие.

Большинство из 193 человек удерживались на территории Чечни, уточнили в штабе. Военнопленных судили по уголовным обвинениям, что является прямым нарушением Женевских конвенций, говорится в заявлении КШППВ.

"Все освобожденные пройдут полный медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации", — отметили в координационном штабе.

Отметим, предыдущий обмен пленными состоялся 11 апреля — его приурочили к Пасхе. Согласно договоренностям, Украине удалось освободить 175 бойцов Сил обороны.

Напоминаем, 17 апреля представитель ГУР Минобороны объяснил, почему Кремль тормозит обмен пленными и не отпускает украинцев.