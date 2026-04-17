Почему Россия не спешит отдавать военнопленных: в ГУР назвали причину

Самая главная причина, по которой Россия отказывается возвращать военнопленных, — мотивация государства-агрессора.

Мотивация — это не спасти и вернуть своих военнопленных и, естественно, не освободить украинцев, как военных, так и гражданских, даже тяжелобольных, тяжело раненных и женщин, а собственно использовать любые инструменты, в том числе и такие, как проблемы военнопленных, для продвижения своих нарративов, давления на Украину и продвижения пропагандистских целей, пояснил в комментарии "Укринформу" заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

"Если государство, которое придерживается взятых на себя международных обязательств относительно гуманитарного права, Женевской конвенции, прилежно выполняет эти обязательства, то никаких проблем быть не должно. И так бы и было, но мы имеем дело с Россией", — констатирует он.

Юсов отмечает, что во время последнего предпасхального обмена возле больницы, куда доставляли раненых украинцев, возвращенных из плена, было более 40 СМИ, среди которых — больше половины — международные.

"Поэтому, к счастью, мы видим стабильно высокое внимание к проблеме защиты прав военнослужащих, гражданских и возвращения из плена. Но это то, что требует постоянного напоминания, постоянного удержания в фокусе внимания", — говорит Юсов.

По его словам, в мире сегодня происходит огромное количество событий, гуманитарных проблем, войн и много чего другого, однако война в Украине не должна оставаться в стороне:

"То, что происходит сегодня в Европе, а именно война России против Украины, по масштабам после Второй мировой войны является самой большой гуманитарной катастрофой. Это касается и количества военнопленных, и похищенных гражданских, такого нового явления, условий, в которых содержатся пленные",

Поэтому Украина не дает забыть об этом и продолжает активно требовать конкретных действий на всех возможных площадках.

На днях стало известно, что в Украине появился спецпосол по вопросам военнопленных и пропавших без вести. На эту должность в Департаменте международного права и международно-правового противодействия агрессии назначили Дмитрия Пономаренко.

Напомним, 11 апреля Украина вернула из плена офицеров, которых Россия отказывалась отдавать с 2022 года.

Также сообщалось о том, что в Украине растет динамика возвращения военнопленных.