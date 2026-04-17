Чому Росія не поспішає віддавати військовополонених: у ГУР назвали причину

Найголовніша причина, через яку Росія відмовляється повертати військовополонених, — мотивація держави-агресора.

Мотивація — це не врятувати і повернути своїх військовополонених і, природно, не звільнити українців, як військових, так і цивільних, навіть тяжкохворих, тяжкопоранених і жінок, а власне використати будь-які інструменти, зокрема й такі, як проблеми військовополонених, для просування своїх наративів, тиску на Україну і просування пропагандистських цілей, пояснив у коментарі "Укрінформу" заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

"Якщо держава, яка дотримується взятих на себе міжнародних зобов'язань щодо гуманітарного права, Женевської конвенції, старанно виконує ці зобов'язання, то жодних проблем бути не повинно. І так би й було, але ми маємо справу з Росією", — констатує він.

Юсов зазначає, що під час останнього передвеликоднього обміну біля лікарні, куди доправляли поранених українців, повернутих із полону, було понад 40 ЗМІ, серед яких більше половини — міжнародні.

"Тому, на щастя, ми бачимо стабільно високу увагу до проблеми захисту прав військовослужбовців, цивільних і повернення з полону. Але це те, що потребує постійного нагадування, постійного утримання у фокусі уваги", — каже Юсов.

За його словами, у світі сьогодні відбувається величезна кількість подій, гуманітарних проблем, воєн і багато чого іншого, однак війна в Україні не повинна залишатися осторонь:

"Те, що відбувається сьогодні в Європі, а саме війна Росії проти України, за масштабами після Другої світової війни є найбільшою гуманітарною катастрофою. Це стосується і кількості військовополонених, і викрадених цивільних, такого нового явища, умов, у яких утримуються полонені",

Тому Україна не дає забути про це і продовжує активно вимагати конкретних дій на всіх можливих майданчиках.

Днями стало відомо, що в Україні з'явився спецпосол з питань військовополонених і зниклих безвісти. На цю посаду в Департаменті міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії призначили Дмитра Пономаренка.

