Украина вернула из плена офицеров, которых Россия отказывалась отдавать с 2022 года, — Коордштаб

11 апреля, накануне Пасхи, между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого домой вернули 182 украинцев. Среди освобожденных — военные и гражданские, включая офицеров, которых российская сторона долгое время отказывалась включать в списки на обмен.

Как сообщает "24 канал", об этом рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко. По его словам, в Украину вернулись 175 военнослужащих различных подразделений — защитники Мариуполя, бойцы Национальной гвардии, Сил беспилотных систем, Сухопутных войск и пограничной службы. Многие из них находились в российском плену еще с 2022 года, что свидетельствует о длительности и сложности процесса их освобождения.

Отдельно Яценко отметил возвращение 25 офицеров. Ранее российская сторона крайне неохотно соглашалась на их обмен, поэтому нынешний результат является принципиально важным. В частности, освобожденные военные выполняли боевые задачи на разных участках фронта — от Мариуполя и района ЧАЭС до Донецкого, Луганского, Харьковского, Херсонского, Запорожского, Сумского, Киевского и Курского направлений.

В общем, в рамках обмена удалось освободить семерых гражданских граждан Украины. Большинство из них были захвачены российскими военными еще в 2022 году, преимущественно на Киевщине, хотя среди освобожденных есть и жители других регионов. Сейчас же переговорный процесс относительно следующих обменов продолжается.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что освобожденные гражданские фактически стали жертвами похищений: их задерживали дома или на блокпостах без каких-либо законных оснований. Все это время они удерживались без решений суда и следственных процедур. По его словам, среди возвращенных — в основном молодые люди, рожденные в 2000-х годах, из Харьковской, Киевской, Херсонской и Донецкой областей. Все они находились в неволе с начала полномасштабного вторжения.

Также Лубинец подчеркнул, что освобожденные находятся в сложном физическом и психологическом состоянии. У некоторых зафиксированы серьезные травмы и последствия пыток. В частности, один из граждан имеет критические повреждения — черепно-мозговую травму, поражение внутренних органов и ожоги.

Более того, омбудсмен подчеркнул, что содержание гражданских лиц является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции, ведь они не могут быть объектом задержания.

"Это все — прямое нарушение Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Гражданские вообще не должны были быть задержаны, но их похитили, пытали, удерживали как заложников! Нормы МГП должны быть соблюдены — гражданские должны вернуться домой. Для этого мы продолжим работу!", — пояснил он.

Ранее Фокус писал, что в Украине появился посол по особым поручениям Департамента международного права и международно-правового противодействия агрессии Министерства внутренних дел Украины. В частности, в полномочия этого лица будут входить координация вопросов военнопленных: обращение с ними, обмены, возвращение украинских граждан и координация этих вопросов в рамках МВД.

Напомним, что предыдущий обмен военнопленными Украина и Россия провели 6 марта. Тогда же домой возвращаются 300 военных и двое гражданских.