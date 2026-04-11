Україна повернула з полону офіцерів, яких Росія відмовлялася віддавати з 2022 року, — Коордштаб

11 квітня, напередодні Великодня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими, у межах якого додому повернули 182 українців. Серед звільнених — військові та цивільні, включно з офіцерами, яких російська сторона тривалий час відмовлялася включати до списків на обмін.

Як повідомляє "24 канал", про це розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. За його словами, в Україну повернулися 175 військовослужбовців різних підрозділів — оборонці Маріуполя, бійці Національної гвардії, Сил безпілотних систем, Сухопутних військ і прикордонної служби. Багато з них перебували в російському полоні ще з 2022 року, що свідчить про тривалість і складність процесу їхнього звільнення.

Окремо Яценко наголосив на поверненні 25 офіцерів. Раніше російська сторона вкрай неохоче погоджувалася на їхній обмін, тож нинішній результат є принципово важливим. Зокрема, звільнені військові виконували бойові завдання на різних ділянках фронту — від Маріуполя і району ЧАЕС до Донецького, Луганського, Харківського, Херсонського, Запорізького, Сумського, Київського та Курського напрямків.

Загалом, у межах обміну вдалося визволити сімох цивільних громадян України. Більшість із них були захоплені російськими військовими ще у 2022 році, переважно на Київщині, хоча серед звільнених є й мешканці інших регіонів. Наразі ж переговорний процес щодо наступних обмінів триває.

Крім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що звільнені цивільні фактично стали жертвами викрадень: їх затримували вдома або на блокпостах без будь-яких законних підстав. Увесь цей час вони утримувалися без рішень суду та слідчих процедур. За його словами, серед повернутих — переважно молоді люди, народжені у 2000-х роках, із Харківської, Київської, Херсонської та Донецької областей. Усі вони перебували в неволі з початку повномасштабного вторгнення.

Також Лубінець підкреслив, що звільнені перебувають у складному фізичному та психологічному стані. У декого зафіксовано серйозні травми та наслідки катувань. Зокрема, один із громадян має критичні ушкодження — черепно-мозкову травму, ураження внутрішніх органів та опіки.

Ба більше, омбудсман наголосив, що утримання цивільних осіб є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції, адже вони не можуть бути об’єктом затримання.

"Це все — пряме порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Цивільні взагалі не мали бути затримані, але їх викрали, катували, утримували як заручників! Норми МГП мають бути дотримані — цивільні мають повернутися додому. Задля цього ми продовжимо роботу!", — пояснив він.

Раніше Фокус писав, що в Україні з'явився посол з особливих доручень Департаменту міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії Міністерства внутрішніх справ України. Зокрема, до повноважень цієї особи входитимуть координація питань військовополонених: поводження з ними, обміни, повернення українських громадян і координація цих питань у рамках МВС.

Нагадаємо, що попередній обмін військовополоненими Україна та Росія провели 6 березня. Тоді ж додому повертаються 300 військових і двоє цивільних.