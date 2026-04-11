175 бійців повернулися: до Великодня між Україною та РФ відбувся обмін полоненими (фото)

11 квітня між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Сторони повідомляють про повернення військових у межах домовленостей, однак офіційні підтвердження деталей ще уточнюються.

Як пише російське видання "РИА Новости", посилаючись на заяву Міністерства оборони РФ, йдеться про нібито формат обміну у співвідношенні 175 на 175 військовополонених. У російському відомстві стверджують, що передача відбулася у кілька етапів, а учасники обміну вже прямують до місць подальшого перебування. Водночас в Україні на той момент не надавала офіційного підтвердження інформації російської сторони.

Варто зазначити, що у своєму Telegram зранку 11 квітня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко писав, що відбувається процес обміну полоненими між Україною та Росією, про що раніше заявляли російські джерела, однак він наголосив, що очікується офіційне підтвердження з українського боку.

Водночас уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова у своїх дописах у Telegram повідомляла, що так звані "курські заручники" цього дня нібито повертаються на територію Росії. За її словами, група осіб уже виїхала з України та рухається у напрямку українсько-білоруського кордону. Окремо вона зазначала, що йдеться про останніх сімох мешканців Курської області, серед яких, за її словами, п’ятеро жінок і двоє чоловіків.

Обмін полоненими між Україною та РФ — підтвердження Зеленського

Згодом, після заяв російської сторони, орієнтовно близько 14:00 президент України опублікував допис у Telegram, у якому підтвердив проведення обміну та повернення українських військових додому. За його словами, в Україну повернулися 175 військовослужбовців, серед яких представники Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Йдеться про рядових, сержантів та офіцерів. Окремо зазначається, що разом із військовими вдалося повернути також сімох цивільних громадян.

Президент підкреслив, що серед звільнених є захисники, які брали участь в обороні на різних напрямках — зокрема в Маріуполі, на ЧАЕС, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Частина з них отримала поранення, а більшість перебувала в полоні з 2022 року.

Окремо він подякував підрозділам, які поповнюють обмінний фонд, а також міжнародним партнерам, які сприяють поверненню українців із російського полону. Президент наголосив, що звільнення всіх громадян залишається принциповим завданням держави.

Нагадуємо, що ще 2 квітня російська сторона заявляла про підготовку до чергового обміну військовополоненими з Україною, однак тоді формат і деталі майбутньої домовленості не розкривалися. В Україні також раніше повідомляли про підготовчі процеси та можливість проведення великого обміну, зокрема за участі міжнародних посередників і партнерів.

Крім того, Фокус писав, що попередній обмін військовополоненими Україна та Росія провели 6 березня. Тоді ж додому повертаються 300 військових і двоє цивільних. Зокрема, більшість звільнених захисників перебували у полоні понад рік, а деякі — ще з початку повномасштабної війни у 2022 році.