175 бойцов вернулись: к Пасхе между Украиной и РФ состоялся обмен пленными (фото)

11 апреля между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными. Стороны сообщают о возвращении военных в рамках договоренностей, однако официальные подтверждения деталей еще уточняются.

Как пишет российское издание "РИА Новости", ссылаясь на заявление Министерства обороны РФ, речь идет о якобы формате обмена в соотношении 175 на 175 военнопленных. В российском ведомстве утверждают, что передача состоялась в несколько этапов, а участники обмена уже направляются к местам дальнейшего пребывания. В то же время в Украине на тот момент не предоставляли официального подтверждения информации российской стороны.

Стоит отметить, что в своем Telegram утром 11 апреля руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко писал, что происходит процесс обмена пленными между Украиной и Россией, о чем ранее заявляли российские источники, однако он отметил, что ожидается официальное подтверждение с украинской стороны.

В то же время уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своих сообщениях в Telegram сообщала, что так называемые "курские заложники" в этот день якобы возвращаются на территорию России. По ее словам, группа лиц уже выехала из Украины и движется в направлении украинско-белорусской границы. Отдельно она отмечала, что речь идет о последних семи жителях Курской области, среди которых, по ее словам, пять женщин и двое мужчин.

Обмен пленными между Украиной и РФ — подтверждение Зеленского

Впоследствии, после заявлений российской стороны, ориентировочно около 14:00 президент Украины опубликовал сообщение в Telegram, в котором подтвердил проведение обмена и возвращение украинских военных домой. По его словам, в Украину вернулись 175 военнослужащих, среди которых представители Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Речь идет о рядовых, сержантах и офицерах. Отдельно отмечается, что вместе с военными удалось вернуть также семерых гражданских лиц.

Президент подчеркнул, что среди освобожденных есть защитники, которые принимали участие в обороне на разных направлениях — в частности в Мариуполе, на ЧАЭС, а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Часть из них получила ранения, а большинство находилась в плену с 2022 года.

Отдельно он поблагодарил подразделения, которые пополняют обменный фонд, а также международных партнеров, которые способствуют возвращению украинцев из российского плена. Президент подчеркнул, что освобождение всех граждан остается принципиальной задачей государства.

Напоминаем, что еще 2 апреля российская сторона заявляла о подготовке к очередному обмену военнопленными с Украиной, однако тогда формат и детали будущей договоренности не раскрывались. В Украине также ранее сообщали о подготовительных процессах и возможности проведения большого обмена, в том числе при участии международных посредников и партнеров.

Кроме того, Фокус писал, что предыдущий обмен военнопленными Украина и Россия провели 6 марта. Тогда же домой возвращаются 300 военных и двое гражданских. В частности, большинство освобожденных защитников находились в плену более года, а некоторые — еще с начала полномасштабной войны в 2022 году.