В Украине появился спецпосол по вопросам военнопленных и пропавших без вести: что он будет делать

В украинском Министерстве иностранных дел назначили посла по особым поручениям по вопросам, связанным с военнопленными, гражданскими, лишенными личной свободы, и без вести пропавшими.

На эту должность в Департаменте международного права и международно-правового противодействия агрессии назначили Дмитрия Пономаренко, сообщила пресс-служба МИД.

"Посол по особым поручениям будет осуществлять координацию в рамках МИД по поиску действенных механизмов воздействия на государство-агрессора Россию с целью предотвращения пыток и бесчеловечного обращения с украинскими военнопленными", — говорится в сообщении.

Кроме того, спецпосол будет заниматься вопросами освобождения украинских защитников, гражданских лиц, лишенных личной свободы, и защитой прав без вести пропавших.

"В частности, по результатам договоренностей МИД с представителями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и Общественного совета при Координационном штабе по плану совместных действий, включая проведение адвокационных мероприятий, на 2026 год", — отметили в МИД.

Там также отметили, что ранее Дмитрий Пономаренко посвятил немало лет развитию отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и активизации межрегионального сотрудничества.

В 2021-2025 годах Пономаренко представлял Украину как Чрезвычайный и Полномочный Посол в Республике Корея и по совместительству в Монголии.

Напомним, 11 апреля Украина вернула из плена офицеров, которых Россия отказывалась отдавать с 2022 года.

