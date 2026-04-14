В Україні з'явився спецпосол з питань військовополонених та зниклих безвісти: що він робитиме

В українському Міністерстві закордонних справ призначили посла з особливих доручень з питань, пов’язаних з військовополоненими, цивільними, позбавленими особистої свободи, та безвісти зниклими.

На цю посаду в Департаменті міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії призначили Дмитра Пономаренка, повідомила пресслужба МЗС.

"Посол з особливих доручень здійснюватиме координацію в рамках МЗС щодо пошуку дієвих механізмів впливу на державу-агресора Росію з метою запобігання катуванням і нелюдському поводженню з українськими військовополоненими", — йдеться у повідомленні.

Крім того, спецпосол опікуватиметься питаннями звільнення українських оборонців, цивільних осіб, позбавлених особистої свободи, та захистом прав безвісти зниклих.

"Зокрема, за результатами домовленостей МЗС з представниками Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Громадської ради при Координаційному штабі щодо плану спільних дій, включно з проведенням адвокаційних заходів, на 2026 рік", — наголосили в МЗС.

Там також зазначили, що раніше Дмитро Пономаренко присвятив чимало років розбудові відносин з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону та активізації міжрегіонального співробітництва.

У 2021–2025 роках Пономаренко представляв Україну як Надзвичайний і Повноважний Посол у Республіці Корея та за сумісництвом у Монголії.

