Зеленський повідомив про обмін полоненими: повернули 193 бійців, більшість врятували з Чечні (фото)

Президент України Володимир Зеленський повідомив про обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 193 українських воїни. Серед бійців — військові Збройних сил України, Національної гвардії, інших підрозділів.

Під час обміну визволили бійців, які перебували під слідство у РФ, ідеться у заяві Зеленського. Глава держави відзначив участь усіх підрозділів СОУ, які допомогли обміну, і також партнерам. При цьому інформація з'явилась під час другого поспіль візиту президента у Саудівську Аравію, який відбувся після укладання угоди Drone Deal.

"Я дякую всім, хто працює заради обмінів. Кожному підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Вдячний усім партнерам, які допомагають у цьому", — сказав він.

Тоді ж, коли з'явилась заява Зеленського, з аналогічним повідомленням вийшло Міноборони РФ, написало росЗМІ "РИА Новости". Вказується, що росіянам повернули також 193 полонених.

Обмін полоненими — заява Міноборони РФ 24 квітня Фото: Скриншот

Тим часом глава держави опублікував кадри зустрічі бійців Сил оборони під час обміну полоненими. Бачимо військових, які вийшли з автобусів, загорнулись в українські прапори та обіймаються між собою та зустрічаючими. Люди телефонують додому та говорять з рідними, бачимо на фото.

Обмін полоненими — оборонець, який повернувся 24 квітня 2026 року Обмін полоненими — група оборонців, які повернулись 24 квітня 2026 року Обмін полоненими — оборонець, який телефонує матері, 24 квітня 2026 року Обмін полоненими — групове фото оборонців, які повернулись 24 квітня 2026 року

На одному з коротких відео, які з'явись у мережі, оборонець зателефонував матері й говорив, що радіє поверненню додому і що "тепер все буде добре". Інші військові стрибають та обіймаються, кричать, не стримуючи радісних емоцій.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив у Telegram, що обмін 26 квітня — це 73-й обмін і це продовження Великодніх домовленостей. Також представники командування повідомили, що серед врятованих оборонців є люди 2000-х років народження та поранені. Вказано, що наймолодшому бійцю — 24 роки: його полонили у 2023 році на Донецькому напрямку, найстаршому — 60 років. З'ясувалось, що у двох бійців саме 26 квітня день народження і вони відсвяткують подвійну визначну подію.

Більшість зі 193 осіб утримувались на території Чечні, уточнили у штабі. Військовополонених судили за кримінальним обвинуваченнями, що є прямим порушенням Женевських конвенцій, ідеться у заяві КШППВ.

"Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації", — наголосили у координаційному штабі.

Зазначимо, попередній обмін полоненими відбувся 11 квітня — його приурочили до Великодня. Згідно з домовленостями, Україні вдалось визволити 175 бійців Сил оборони.

Нагадуємо, 17 квітня представник ГУР Міноборони пояснив, чому Кремль гальмує обмін полоненими та не відпускає українців.