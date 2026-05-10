"Немножко подтолкнули": Путин наконец готов к реальным встречам, — Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что глава РФ Владимир Путин "наконец готов" к двусторонним переговорам. Также, по словам главы государства, важными являются вопросы перемирия и обмена пленными.

Президент отмечает, что в Киеве "давно приготовились к встречам" и готовы к любому формату диалога с Россией. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

"Сейчас Путин сам говорит, что наконец готов к реальным встречам — немножко подтолкнули мы его, и мы давно приготовились к встречам, — то надо находить формат. Надо заканчивать эту войну — и надежно гарантировать безопасность", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что на фронте российская армия "не соблюдает тишину и даже особо не пытается". Президент указывает, что украинские подразделения "действуют зеркально".

"Вчера и сегодня Украина воздерживалась от дальнобойных действий в ответ на отсутствие российских массированных атак. В дальнейшем будем реагировать так же зеркально, и если россияне решат вернуться к полноформатной войне — наши санкции за это будут немедленно и будут ощутимыми", — отметил Зеленский.

В обращении президент отметил вопрос обмена пленными между РФ и Украиной, анонсированного президентом США Дональдом Трампом. Глава государства отмечает, что украинская сторона передала списки российской стороне и ждет медиаторства Вашингтона в этом процессе.

"Обмен пленных — тысяча на тысячу — готовится и должен быть проведен. Украинский Координационный штаб передал списки на тысячу российской стороне. Было американское посредничество в этой договоренности по обмену, соответственно рассчитываем, что американская сторона будет активной в обеспечении выполнения договоренностей", — подытожил Зеленский.

Впоследствии стало известно, что РФ продолжает бить по Украине несмотря на "перемирие". В ряде регионов сообщается о раненых и пострадавших в результате российских атак дронами, артиллерией и средствами воздушного поражения.