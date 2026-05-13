Вийти з Донбасу недостатньо: у Кремлі розповіли, за яких умов почнуться перемовини

Кремлівська влада продовжує наполягати на необхідності виведення Сил оборони України з території Донбасу та "російських регіонів". Також від Зеленського РФ вимагає віддати наказ про припинення вогню, заявив речник Кремля Пєсков.

За його словами, дотримання цих умов відкриє можливість до "відкриття повноформатних мирних перемовин". Про це речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив у телефонному інтерв'ю, передає "РИА Новости".

Водночас він не уточнив, що саме мається на увазі під формулюванням "російські регіони", адже після проведення псевдореферендумів у вересні 2022 року до російської конституції були вписані чотири українські області — Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська. На уточнююче запитання журналіста про те, чи входять Запоріжжя та Херсонщина до списку вимог, речник порадив почитати заяву Путіна.

У червні 2024 року Путін заявив, що є умови, після виконання яких начебто погодиться на перемовини з Україною щодо припинення війни.

"Українські війська мають бути повністю виведені з Донецької, Луганської…, Херсонської та Запорізької областей — при чому звертаю увагу: саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент їх входження до України", — заявив кремлівський диктатор тоді.

Окремо Пєсков визнав, що навіть коли перемовини розпочнуться, то вони будуть не дуже простими. Він наголосив, що вони міститимуть в собі багато важливих деталей.

Наразі РФ продовжує діалог з американською стороною на постійній основі. США виступають посередником між Україною та Росією, тож обмін інформацією між Києвом та Москвою є.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Путін готовий до переговорів із Зеленським. Очільник Кремля заявив, що головною умовою є саме фінальна фіксація умов, погоджених обома сторонами.

Зеленський відреагував на це, відзначивши те, що Путін сам говорить про готовність до реальних зустрічей. За словами українського президента, "трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей".

Згодом стало відомо, що РФ продовжує бити по Україні попри "перемир'я". В низці регіонів повідомляється про поранених і постраждалих внаслідок російських атак дронами, артилерією та засобами повітряного ураження.

Нагадаємо, що 13 травня Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об'єктах України, який, за оцінкою ГУР, може пройти у дві хвилі. У розвідці також наголосили, що Росія демонстративно таким чином відкинула перемир'я.