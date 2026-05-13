Выйти из Донбасса недостаточно: в Кремле рассказали, при каких условиях начнутся переговоры

Кремлевские власти продолжают настаивать на необходимости вывода Сил обороны Украины с территории Донбасса и "российских регионов". Также от Зеленского РФ требует отдать приказ о прекращении огня, заявил спикер Кремля Песков.

По его словам, соблюдение этих условий откроет возможность к "открытию полноформатных мирных переговоров". Об этом пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в телефонном интервью, передает "РИА Новости".

В то же время он не уточнил, что именно имеется в виду под формулировкой "российские регионы", ведь после проведения псевдореферендумов в сентябре 2022 года в российскую конституцию были вписаны четыре украинские области — Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская. На уточняющий вопрос журналиста о том, входят ли Запорожье и Херсонщина в список требований, спикер посоветовал почитать заявление Путина.

В июне 2024 года Путин заявил, что есть условия, после выполнения которых якобы согласится на переговоры с Украиной о прекращении войны.

"Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской..., Херсонской и Запорожской областей — причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину", — заявил кремлевский диктатор тогда.

Отдельно Песков признал, что даже когда переговоры начнутся, то они будут не очень простыми. Он отметил, что они будут содержать в себе много важных деталей.

Сейчас РФ продолжает диалог с американской стороной на постоянной основе. США выступают посредником между Украиной и Россией, поэтому обмен информацией между Киевом и Москвой есть.

РанееФокус сообщал о том, как Путин готов к переговорам с Зеленским. Глава Кремля заявил, что главным условием является именно финальная фиксация условий, согласованных обеими сторонами.

Зеленский отреагировал на это, отметив то, что Путин сам говорит о готовности к реальным встречам. По словам украинского президента, "немножко подтолкнули мы его, и мы давно приготовились к встречам".

Впоследствии стало известно, что РФ продолжает бить по Украине несмотря на "перемирие". В ряде регионов сообщается о раненых и пострадавших в результате российских атак дронами, артиллерией и средствами воздушного поражения.

Напомним, что 13 мая Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам Украины, который, по оценке ГУР, может пройти в две волны. В разведке также отметили, что Россия демонстративно таким образом отвергла перемирие.