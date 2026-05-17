Пошкоджена транспортна інфраструктура: росіяни атакували дронами Кривий Ріг

У неділю вдень, 17 травня, росіяни атакували Дніпропетровську область. Під ударом опинився Кривий Ріг.

Збройні сили Російської Федерації атакували Кривий Ріг, завдавши декілька ударів по місту. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

На місці влучань виникла пожежа, додав посадовець.

За його словами, внаслідок ударів пошкоджена транспортна інфраструктура.

В.о. голови Криворізької РВА Віталій Шпак також повідомив про серію вибухів та пошкоджену транспортну інфраструктуру у місті.

Вибух у Кривому Розі Фото: соцмережі

На місці працюють усі відповідні служби, додав він. Інформація про постраждалих уточнюється.

Росія відкрила "сезон" масованих ударів: чого чекати після атаки на Київ 14 травня

Місцеві канали публікують момент вибуху після удару ворожого БПЛА.

Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, Кривий Ріг росіяни атакують ще з ночі.

Як повідомляли у ДСНС, у Криворізькому районі внаслідок атак пошкоджені об’єкт інфраструктури та приватний будинок, постраждали четверо людей.

Окрім Криворізького, вночі росіяни атакували Нікопольський з Синельниківським районами та місто Дніпро. Були пошкоджені підприємство, об’єкт інфраструктури, житлові будинки та багатоповерхівки, постраждало 8 людей.

Нагадаємо, у ніч на 17 травня російські війська завдали ударів "Шахедами" по Харкову, Запоріжжю та Дніпру, внаслідок чого в усіх містах зафіксовані руйнування, також є поранені.

Фокус писав, що під час атаки з 13 на 14 травня, яка тривала цілу добу, росіяни запустили по українцях 1560 дронів різних типів і 56 ракет.