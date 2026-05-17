Пожежа на АЗС, понівечені будинки та авто: РФ вночі атакувала Харків, Дніпро та Запоріжжя
У ніч на 17 травня російські війська завдали удару "Шахедами" по Харкову, Запоріжжю та Дніпру, внаслідок чого в усіх містах зафіксовані руйнування. Є поранені.
У Харкові від одного вибуху спалахнули одразу сім автомобілів, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Внаслідок влучання ворожого "шахеда" сталося загоряння семи автомобілів. Ще близько десяти автівок отримали пошкодження", — написав Терехов.
Він уточнив, що у навколишніх багатоповерхових будинках вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон.
"Також зазнала пошкоджень електромережа вуличного освітлення", — зазначив Терехов.
Удар ЗС РФ по Дніпру та Запоріжжю
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що через російську атаку у Дніпрі сталось кілька займань.
"Одна людина дістала поранень через ворожу атаку на Дніпро. 70-річну жінку госпітальзували у важкому стані. Зайнявся приватний будинок", — пояснив Ганжа.
Крім того, росіяни атакували дроном автозаправку у Запоріжжі, через що там спалахнула пожежа.
"Поранено 25-річну жінку внаслідок ворожої атаки по автозаправці у Запорізькому районі. Їй надали необхідну медичну допомогу", — наголосив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Нагадаємо, у ніч на 16 травня ЗС РФ кілька разів завдавали ударів "Шахедами" по Харкову.
15 травня росіяни вдарили дронами по авто гуманітарної місії ООН у Херсоні.