Самі поширили кадри: росіяни вдарили дронами по авто гуманітарної місії ООН у Херсоні (відео)

У Херсоні автомобілі Управління ООН з координації гуманітарних справ потрапили під атаку FPV-дронів. Кадри ударів згодом опублікували самі російські окупанти на пропагандистських ресурсах.

За даними з відео, один удар було завдано під час руху колони міською вулицею, а другий — уже біля будівлі гуманітарної місії, де транспорт стояв із чіткими позначками ООН, повідомляє "АрміяІнформ". Представник місії ООН після інциденту заявив, що не може сказати, хто саме здійснив атаку по автомобілях гуманітарної організації, повідомляє пресслужба ООН у соцмережі X.

На оприлюднених кадрах видно удари FPV-дронів по машинах із маркуванням ООН. Відео були розміщені на російських пропагандистських ресурсах. Перша атака сталася під час руху колони гуманітарної місії однією з вулиць Херсона. На записах видно, як безпілотник наближається до автомобілів та завдає удару. Другу атаку здійснили вже після того, як транспорт зупинився біля будівлі гуманітарної місії. Автомобілі перебували на стоянці поруч із офісом організації.

Як видно на кадрах, транспортні засоби мали офіційне маркування ООН та всі необхідні розпізнавальні знаки. Саме тому говорити про випадкове ураження або помилку немає підстав.

Йдеться про свідомий удар по гуманітарній місії. Атака на транспорт міжнародної організації з чіткими позначками повинна розглядатися як воєнний злочин. Також зазначається, що російські окупанти не приховували факту удару, а навпаки — самі поширили відео атак у соцмережах та пропагандистських Telegram-каналах.

Відео ударів по автомобілях ООН у херсонському мікрорайоні Острів з’явилося в російському Telegram-каналі "От Мариуполя до Карпат". Автори допису заявили, що атаку нібито здійснили оператори дронів підрозділу безпілотних систем 18-ї загальновійськової армії угруповання військ "Днепр". У цьому Telegram-каналі російські військові регулярно публікують записи атак по Херсону та його жителях. Згодом відео з ударом по машинах гуманітарної місії ООН було видалене, однак копія публікації залишилася в архіві, повідомляє "Мілітарний".

Реакція ООН на атаку РФ

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер під час спілкування з журналістами заявив, що атаки на гуманітарні конвої, які Росія здійснила під час чергового обстрілу України, є неприпустимими, повідомляє кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

"Я провів значну частину минулої ночі, спілкуючись по телефону з колегами в Україні, після того, як конвої Управління ООН з координації гуманітарних справ зазнали подвійного удару поблизу лінії фронту. Це абсолютно неприпустимо", — заявив Том Флетчер.

Він наголосив, що ООН вимагає проведення повного розслідування інциденту та притягнення винних до відповідальності. Також організація очікує від держав-членів гарантій безпеки для гуманітарних місій і працівників. Під час того ж брифінгу заступник речника генсека ООН Фархан Гак повідомив деталі атаки на гуманітарну місію в Херсоні.

"Сьогодні, коли доставляли черговий конвой із допомогою цивільним, які проживають у мікрорайоні Острів – одному з районів Херсона, що найбільше постраждали, — чітко позначений автомобіль ООН зазнав серйозних пошкоджень унаслідок двох ударів дронів", — сказав Фархан Гак.

Він зазначив, що гуманітарна місія доставляла місцевим жителям продукти харчування та сонячні лампи для мешканців важкодоступного району міста. За словами Гака, співробітникам ООН вдалося безпечно залишити місце атаки. Водночас він наголосив, що подібні удари по гуманітарних місіях уже не є поодинокими випадками.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав ООН дати чітку оцінку російському удару по гуманітарному конвою в Херсонській області. Очільник МЗС заявив, що російські FPV-дрони атакували працівників ООН, серед яких були представники керівництва Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні, які займалися доставкою допомоги мешканцям Херсона.

Нагадаємо, що російські війська посилили дистанційне мінування Херсонської області за допомогою дронів та артилерії. За даними місцевої влади, боєприпаси маскують під побутові предмети, які можуть становити небезпеку для цивільних.

Раніше ми також інформували, що через погіршення безпекової ситуації у Херсоні тимчасово припинили рух тролейбусів. У міській владі заявили, що обмеження орієнтовно діятимуть протягом тижня. Причиною рішення стали постійні обстріли та загроза атак російських дронів.