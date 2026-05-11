"Могут напоминать тряпки": на юге Украины ВС РФ активно маскируют мины под мусор

Российские войска продолжают активно дистанционно минировать Херсон и населенные пункты громады. Однако наибольшая опасность заключается в том, что взрывоопасные предметы маскируют под обычные вещи.

11 мая в эфире телемарафона начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько рассказал, что в последнее время российские войска значительно усилили дистанционное минирование громады.

"В последнее время российские войска значительно активизировали дистанционное минирование громады. Враг массово использует беспилотники, с которых сбрасывают взрывоопасные предметы как в жилых районах, так и на открытой местности. Особую опасность представляет то, что такие боеприпасы трудно заметить", — отметил он.

По его словам, оккупанты массово применяют дроны, и с них сбрасывают взрывоопасные предметы как в жилых районах, так и на открытых территориях. Более того, такие боеприпасы трудно обнаружить, поскольку они не имеют привычного вида мин. В частности, россияне специально маскируют их под обломки, мусор или природные элементы. Некоторые, как пояснил Шанько, могут даже выглядеть как лоскуты ткани или тряпья. И в частности, некоторые из этих предметов могут иметь элементы дистанционного или электронного подрыва.

Сейчас местные власти регулярно информируют жителей об опасных и заминированных участках через официальные ресурсы.

Кроме того, Шанько призвал людей быть внимательными, не подходить к подозрительным предметам и не прикасаться к ним. В случае обнаружения опасного объекта он посоветовал сразу отойти на безопасное расстояние и сообщить спасателям или полиции по номерам 101 или 102.

"Чтобы уберечь жителей громады, мы регулярно информируем людей о заминированных участках и потенциально опасных территориях на своих ресурсах. Поэтому призываю жителей быть особенно внимательными, не приближаться к подозрительным предметам и ни в коем случае их не касаться", — подчеркнул он.

Напомним, что как рассказывал советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, российские войска активно применяют дистанционное минирование прифронтовых территорий на глубину 10-20 километров. По его словам, враг использует большие дроны, которые сбрасывают мины преимущественно на дороги или вблизи них, несмотря на возможное движение гражданского транспорта.

Ранее Фокус писал, что российские войска начали использовать новые взрывоопасные предметы, которые маскируют под обычные вещи и изготавливают с помощью 3D-печати. Как объяснял председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко, эти устройства, которые называют "пряниками", оккупанты сбрасывают с дронов. Они могут выглядеть как камни или другие бытовые предметы, внутри которых заложена взрывчатка.