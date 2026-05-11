"Можуть нагадувати ганчір'я": на півдні України ЗС РФ активно маскують міни під сміття

Російські війська продовжують активно дистанційно мінувати Херсон та населені пункти громади. Однак найбільша небезпека полягає в тому, що вибухонебезпечні предмети маскують під звичайні речі.

11 травня в ефірі телемарафону начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько розповів, що останнім часом російські війська значно посилили дистанційне мінування громади.

"Останнім часом російські війська значно активізували дистанційне мінування громади. Ворог масово використовує безпілотники, з яких скидають вибухонебезпечні предмети як у житлових районах, так і на відкритій місцевості. Особливу небезпеку становить те, що такі боєприпаси важко помітити", — зазначив він.

За його словами, окупанти масово застосовують дрони, і з них скидають вибухонебезпечні предмети як у житлових районах, так і на відкритих територіях. Ба більше, такі боєприпаси важко виявити, оскільки вони не мають звичного вигляду мін. Зокрема, росіяни спеціально маскують їх під уламки, сміття або природні елементи. Деякі, як пояснив Шанько, можуть навіть виглядати як клапті тканини або ганчір’я. І зокрема, деякі з цих предметів можуть мати елементи дистанційного або електронного підриву.

Наразі місцева влада регулярно інформує жителів про небезпечні та заміновані ділянки через офіційні ресурси.

Крім того, Шанько закликав людей бути уважними, не підходити до підозрілих предметів і не торкатися їх. У разі виявлення небезпечного об’єкта він порадив одразу відійти на безпечну відстань і повідомити рятувальників або поліцію за номерами 101 або 102.

"Щоб вберегти жителів громади, ми регулярно інформуємо людей про заміновані ділянки і потенційно небезпечні території на своїх ресурсах. Тому закликаю жителів бути особливо уважними, не наближатися до підозрілих предметів і в жодному разі їх не торкатися", — наголосив він.

Нагадаємо, що як розповідав радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов, російські війська активно застосовують дистанційне мінування прифронтових територій на глибину 10–20 кілометрів. За його словами, ворог використовує великі дрони, які скидають міни переважно на дороги або поблизу них, не зважаючи на можливий рух цивільного транспорту.

Раніше Фокус писав, що російські війська почали використовувати нові вибухонебезпечні предмети, які маскують під звичайні речі та виготовляють за допомогою 3D-друку. Як пояснював голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, ці пристрої, які називають "пряниками", окупанти скидають із дронів. Вони можуть виглядати як каміння або інші побутові предмети, всередині яких закладена вибухівка.