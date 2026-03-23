Друкують на 3D-принтері: ЗС РФ почали скидати з FPV-дронів боєприпаси-"пряники", — Самойленко

Російські війська почали застосовувати новий тип вибухонебезпечних предметів, які маскуються під звичайні побутові речі та створюються за допомогою 3D-друку. Загалом, такі боєприпаси становлять особливу загрозу для цивільного населення, оскільки їх важко розпізнати навіть при уважному огляді.

Про це розповів голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в ефірі видання "Еспресо". За його словами, російські військові змінюють підходи до використання боєприпасів для скидів із FPV-дронів, зокрема застосовують так звані "пряники" — вибухові пристрої, які максимально маскуються під цивільні об’єкти. Якщо раніше широко використовувалися протипіхотні міни типу "пелюстка", які мають характерний вигляд, то нові зразки практично неможливо відрізнити від звичайних предметів.

Також Самойленко наголосив, що такі боєприпаси становлять серйозну небезпеку для людей, які не мають достатніх знань або не очікують загрози. Він навів приклад нещодавнього випадку, коли літня жінка, не усвідомлюючи небезпеки, принесла подібний предмет додому, внаслідок чого стала жертвою вибуху.

Окремо він підкреслив, що практика дистанційного мінування використовується російськими військами вже тривалий час. Особливо активно такі дії почалися після підриву Каховської гідроелектростанції, коли на звільнених територіях залишалися замулені ділянки, у яких окупанти розкидали малопомітні вибухові пристрої.

За словами посадовця, комунальні служби неодноразово стикалися з подібними загрозами під час прибирання територій. Зокрема, був зафіксований випадок, коли семеро працівників отримали поранення через вибух такого предмета.

Він також уточнив, що сучасні "пряники" можуть мати вигляд каміння, елементів техніки або будь-яких інших предметів. Це пояснюється тим, що їх виготовляють за допомогою 3D-принтерів, після чого всередину закладають вибухівку, що робить їх особливо небезпечними та складними для виявлення.

"Маємо багато прикладів, коли комунальники під час прибирання натикалися на подібні предмети. На жаль, був випадок з сімома пораненими комунальниками. Боєприпаси "пряники" можуть мати форму якогось камінця, якоїсь технічної форми, тобто будь-якого предмета, бо друкують це на 3D-принтері, а потім закладають туди вибухівку", — зауважив він.

Раніше повідомлялося, що російські війська на окремих напрямках фронту вже втратили перевагу у використанні безпілотників і змушені обмежувати застосування окремих типів дронів. Зокрема, йдеться про БпЛА на оптоволокні, яких, за наявними оцінками, у противника недостатньо для масового використання.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця 2026 року Росія може збільшити кількість дронів у межах однієї атаки до 600–800 одиниць із подальшими планами довести цей показник до 1000. За його словами, паралельно Кремль скорочуватиме виробництво ракет, натомість активно нарощуючи програми створення безпілотників.