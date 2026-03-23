Печатают на 3D-принтере: ВС РФ начали сбрасывать с FPV-дронов боеприпасы-"пряники", — Самойленко

Российские войска начали применять новый тип взрывоопасных предметов, которые маскируются под обычные бытовые вещи и создаются с помощью 3D-печати. В общем, такие боеприпасы представляют особую угрозу для гражданского населения, поскольку их трудно распознать даже при внимательном осмотре.

Об этом рассказал председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко в эфире издания "Еспресо". По его словам, российские военные меняют подходы к использованию боеприпасов для сбросов с FPV-дронов, в частности применяют так называемые "пряники" — взрывные устройства, которые максимально маскируются под гражданские объекты. Если раньше широко использовались противопехотные мины типа "лепесток", которые имеют характерный вид, то новые образцы практически невозможно отличить от обычных предметов.

Также Самойленко отметил, что такие боеприпасы представляют серьезную опасность для людей, которые не имеют достаточных знаний или не ожидают угрозы. Он привел пример недавнего случая, когда пожилая женщина, не осознавая опасности, принесла подобный предмет домой, в результате чего стала жертвой взрыва.

Отдельно он подчеркнул, что практика дистанционного минирования используется российскими войсками уже длительное время. Особенно активно такие действия начались после подрыва Каховской гидроэлектростанции, когда на освобожденных территориях оставались заиленные участки, в которых оккупанты разбрасывали малозаметные взрывные устройства.

По словам чиновника, коммунальные службы неоднократно сталкивались с подобными угрозами во время уборки территорий. В частности, был зафиксирован случай, когда семь работников получили ранения из-за взрыва такого предмета.

Он также уточнил, что современные "пряники" могут иметь вид камней, элементов техники или любых других предметов. Это объясняется тем, что их изготавливают с помощью 3D-принтеров, после чего внутрь закладывают взрывчатку, что делает их особенно опасными и сложными для обнаружения.

"Есть много примеров, когда коммунальщики во время уборки натыкались на подобные предметы. К сожалению, был случай с семью ранеными коммунальщиками. Боеприпасы "пряники" могут иметь форму какого-то камешка, какой-то технической формы, то есть любого предмета, потому что печатают это на 3D-принтере, а затем закладывают туда взрывчатку", — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские войска на отдельных направлениях фронта уже потеряли преимущество в использовании беспилотников и вынуждены ограничивать применение отдельных типов дронов. В частности, речь идет о БпЛА на оптоволокне, которых, по имеющимся оценкам, у противника недостаточно для массового использования.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца 2026 года Россия может увеличить количество дронов в пределах одной атаки до 600-800 единиц с дальнейшими планами довести этот показатель до 1000. По его словам, параллельно Кремль будет сокращать производство ракет, зато активно наращивая программы создания беспилотников.