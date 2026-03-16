"Они экономят": боевой офицер рассказал, что у ВС РФ с дронами (видео)

Российские войска на отдельных участках фронта уже не имеют преимущества в применении беспилотников и вынуждены экономить определенные типы дронов. В частности, речь идет об ограниченном использовании БпЛА на оптоволокне, которых у противника, вероятно, нет в большом количестве.

Об этом рассказал командир роты ударных авиационных комплексов батальона беспилотных систем 115-й отдельной механизированной бригады 10-го армейского корпуса Роман "Десна" в интервью Фокусу.

Интервью с Романом "Десной" на YouTube-канале Фокуса

По его словам, украинские подразделения существенно сократили отставание от российских войск в сфере использования беспилотников, а на отдельных направлениях даже смогли их опередить. В частности, речь идет о различных типах дронов, в том числе системы на оптоволокне с разной дальностью работы. Украинские военные активно развивают это направление и расширяют номенклатуру таких БпЛА.

Более того, "Десна" отметил, что на его направлении российские войска уже не имеют технологического преимущества в этой категории. В то же время противник использует такие дроны осторожнее и не тратит их массово.

Кроме того, он пояснил, что россияне пытаются экономить беспилотники на оптоволокне и применяют их в основном для конкретных задач. Например, иногда они выставляют так называемых "ждунов" — дроны, которые ожидают появления цели. Такая тактика свидетельствует о том, что запасов этих систем у подразделений РФ ограниченное количество.

"На нашем направлении могу сказать, что преимущества у них нет. Они тоже экономят эти дроны, выставляют так называемых "ждунов" и не разбрасываются ими. Это свидетельствует о том, что у них нет условной "фуры", из которой можно просто брать сколько нужно. Вероятно, они имеют определенное количество в день — примерно пять-шесть, и используют их в соответствии с этим лимитом", — отметил военный.

Командир также отметил, что не наблюдает на фронте признаков массового использования таких БпЛА со стороны россиян. По его оценке, у противника нет значительных запасов оптоволоконных систем, которые можно было бы применять без ограничений.

Зато российские войска частично смещают акцент на другие типы ударных беспилотников. В частности, они начали активнее использовать дроны типа "Молния".

Как пояснил "Десна", такие аппараты могут переносить сразу несколько FPV-дронов — примерно три единицы — и доставлять их в район применения. После этого они могут использоваться для поражения различных целей.

Кроме того, российские подразделения продолжают применять и аналоговые дроны. Их используют на тех высотах и частотах, где это позволяют условия и где они могут хотя бы частично обойти средства радиоэлектронной борьбы.

По словам военного, противник пытается подбирать тип беспилотника под конкретную задачу — в зависимости от расстояния, условий работы РЭБ и характера цели.

В то же время дроны "Молния", по его оценке, стали достаточно распространенными на линии боевого соприкосновения. Россияне максимально удешевили их производство, что позволяет использовать эти аппараты для ударов по различным объектам — дорогам, зданиям или позициям. Некоторые из них могут долетать на расстояние около 40-50 километров.

Относительно дронов на оптоволокне, Роман "Десна" отметил, что их количество у российских войск сейчас не выглядит большим, чем было осенью 2025 года. По его словам, на фронте не наблюдается массового "наплыва" таких беспилотников, когда они применяются один за другим в большом количестве.

Напоминаем, что недавно в сети появилось видео, где украинский дрон-перехватчик "Пташка" обезвредил один из самых опасных ударных БпЛА России — "Молнию". При этом стоимость выстрела "Пташки" оказалась в 30 раз дешевле самого ударного дрона противника.

Также Фокус писал, что, как рассказывала волонтер Мария Берлинская, Украина в ближайшее время может столкнуться с усиленными атаками российских дронов на оптоволокне. Она подчеркнула, что для противодействия массовому нашествию БпЛА стране нужно готовиться уже сейчас.