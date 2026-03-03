Будем вспоминать 2025 год: Берлинская предупредила об угрозах от российских БпЛА в ближайшее время

В ближайшие год-полтора Украина может столкнуться со сложным этапом войны дронов, когда Россия усилит атаки БпЛА на оптоволокне и не только. Украинцам нужно готовиться сдержать любое массовое нашествие вражеских дронов.

Если Украина не будет готова к "масштабному роботизированному вторжению", то может наступить время, когда 2025 год будет вспоминаться "с ностальгией", потому что "дронов было еще мало". Такое мнение в своем Telegram-канале выложила 3 марта волонтер и руководитель проекта Victory Drones фонда Dignitas Мария Берлинская.

Усиление ударов БпЛА на оптоволокне

Волонтер видит одну из главных вероятных угроз на ближайшее время именно в беспилотниках. "Шахеды", "Герберы" и другие российские дроны могут применяться как универсальная платформа.

"Использование Шахедов/Гербер и подобных БпЛА как универсальной платформы: ретрансляторы и построение mesh сетей, минирование, дрономатки, атаки гражданских объектов в режиме реального времени", — пояснила Берлинская.

Відео дня

Обстрелы с помощью БпЛА на оптоволокне усилятся, и этому могут способствовать другие беспилотные системы, которые станут носителями. Это позволит Кремлю сделать "ударную руку еще длиннее", считает волонтер.

Активное применение LTE и российская "Паутина"

Следующая угроза — возможное активное применение LTE для усиления воздушных ударов по Украине. Волонтер не исключает, что россияне могут готовить подобный украинской операции "Паутина" план для обстрелов критической инфраструктуры.

"Уверена, что уже сейчас где-то в России планируется операция еще более масштабная, чем наша Паутина. Где операторы на расстоянии в тысячи километров смогут сотнями дронов одновременно атаковать наши критические объекты", — считает Берлинская.

Не исключает эксперт также полностью автономную работу российских дронов по Украине. Автоматизированных систем будет становиться только больше.

Армия беспилотных систем

Все свои беспилотные системы Россия будет пытаться объединить в единую с помощью программного обеспечения и mesh-сети. Таким образом враг будет пытаться создать единую армию БпЛА, состоящую из воздушных, морских и наземных систем.

"Все они обеспечивают связь друг для друга и управляются на расстоянии в тысячи километров через единое программное обеспечение. Сидят дяди и пальцами на больших экранах устанавливают этим роботам задачи — например, куда именно атаковать именно сейчас", — пояснила Берлинская.

По ее мнению, перечисленные угрозы от россиян — не единственные, с которыми украинцы могут столкнуться. Главная цель — подготовиться к подобным сценариям развития событий.

"Все силы страны необходимо направлять в MilTech, это единственное, что даст нам устоять", — подчеркнула Берлинская.

Стоит заметить, что Мария Берлинская не впервые призывает готовиться к развитию технологий БпЛА у врага. Так, в феврале в интервью "Суспільному" предупреждала, что РФ будет пытаться терроризировать не только прифронтовые города, а понятие линии фронта станет "размытым" в 2026 году.

Напомним, 2 марта ГУР раскрыло строение новой российской ракеты "Изделие-30", которой РФ уже била по Украине.