Будемо згадувати 2025 рік: Берлінська попередила про загрози від російських БпЛА найближчим часом

У найближчі рік-півтора Україна може зіштовхнутися зі складним етапом війни дронів, коли Росія посилить атаки БпЛА на оптоволокні і не тільки. Українцям потрібно готуватися стримати будь-яку масову навалу ворожих дронів.

Якщо Україна не буде готовою до "масштабного роботизованого вторгнення", то може настати час, коли 2025 рік згадуватиметься "з ностальгією", бо "дронів було ще мало". Таку думку у своєму Telegram-каналі виклала 3 березня волонтерка та очільниця проєкту Victory Drones фонду Dignitas Марія Берлінська.

Посилення ударів БпЛА на оптоволокні

Волонтерка вбачає одну з головних ймовірних загроз на найближчий час саме у безпілотниках. "Шахеди", "Гербери" та інші російські дрони можуть застосовуватися як універсальна платформа.

"Використання Шахедів/Гербер та подібних БпЛА як універсальної платформи: ретранслятори і побудова mesh мереж, мінування, дрономатки, атаки цивільних об'єктів в режимі реального часу", — пояснила Берлінська.

Обстріли за допомогою БпЛА на оптоволокні посиляться, й цьому можуть сприяти інші безпілотні системи, що стануть носіями. Це дозволить Кремлю зробити "ударну руку ще довшою", вважає волонтерка.

Активне застосування LTE і російська "Павутина"

Наступна загроа — можливе активне застосування LTE для посилення повітряних ударів по Україні. Волонтерка не виключає, що росіяни можуть готувати подібний до української операції "Павутина" план для обстрілів критичної інфраструктури.

"Впевнена, що вже зараз десь в Росії планується операція ще масштабніша, ніж наша Павутина. Де оператори на відстані в тисячі кілометрів зможуть сотнями дронів одночасно атакувати наші критичні об'єкти", — вважає Берлінська.

Не виключає експертка також цілковито автономну роботу російських дронів по Україні. Автоматизованих систем ставатиме лише більше.

Армія безпілотних систем

Усі свої безпілотні системи Росія намагатиметься об'єднати в єдину за допомогою програмного забезпечення та mesh-мережі. У такий спосіб ворог намагатиметься створити єдину армію БпЛА, що складатиметься з повітряних, морських та наземних систем.

"Всі вони забезпечують зв'язок один для одного і керуються на відстані в тисячі кілометрів через єдине програмне забезпечення. Сидять дяді і пальцями на великих екранах встановлюють цим роботам задачі — наприклад, куди саме атакувати саме зараз", — пояснила Берлінська.

На її думку, перелічені загрози від росіян — не єдині, з якими українці можуть зіштовхнутися. Головна мета — підготуватися до подібних сценаріїв розвитку подій.

"Всі сили країни необхідно направляти в MilTech, це єдине що дасть нам встояти", — наголосила Берлінська.

Варто зауважити, що Марія Берлінська не вперше закликає готуватися до розвитку технологій БпЛА у ворога. Так, у лютому в інтерв'ю "Суспільному" попереджала, що РФ намагатиметься тероризувати не лише прифронтові міста, а поняття лінії фронту стане "розмитим" у 2026 році.

Нагадаємо, 2 березня ГУР розкрило будову нової російської ракети "Изделие-30", якою РФ вже била по Україні.