"Будуть намагатися викурити нас десятками тисяч дронів": Берлінська спрогнозувала, якою буде війна у 2026 році

Волонтерка та очільниця проєкту Victory Drones фонду Dignitas Марія Берлінська вважає, що у поточному році росіяни намагатимуться тероризувати не тільки прифронтові міста, а саме поняття фронту стане "розмитим".

Міста, віддалені від теперішньої лінії бойового зіткнення, як наприклад Тернопіль, Вінниця, Луцьк, Рівне, Хмельницький чи Чернівці у 2026 році також можуть опинитися під атаками ворожих автономних систем. Про це волонтерка розповіла під час інтерв'ю "Суспільному".

Росіяни будуть намагатися тримати українців "у постійному страху", вдаючись до обстрілів у будь-якому куточку України. Ворог дотримується тактики тиску на фронті, спроб розколоти населення і створення "дронового терору", який буде лише посилюватися.

"Наприклад, дрон-матка принесла кілька дронів, а далі там відбувається атака на якийсь, не знаю, бензовоз, щоби заправки не працювали, чи на якийсь магазин. Вони намагатимуться тримати людей у постійному страху", — пояснила Берлінська.

Відео дня

Розвиток технологій і головні виклики для України

Водночас волонтерка вважає, що у 2026 році нас очікує активний розвиток технологій, передусім — що стосується наземних роботів та дронів-перехоплювачів. Україна у минулому році зіштовхнулася з безпрецедентними атаками БпЛА, і наразі система протидії їм лише вибудовується. Ворог у той час постійно удосконалює свої можливості і робить дрони стійкішими.

На запитання журналістки щодо ефективності рішення щодо блокування незареєстрованих Starlink Берлінська зауважила, що воно важливе і вплине на можливості російської армії.

"Тобто одну із загроз ми прибрали. Також це вплинуло й на певні штурмові дії росіян, які користуються Starlink по лінії фронту", — пояснила волонтерка.

Попри це, зв'язок росіян забезпечують не тільки Starlink, і тому очікувати на те, що фронт "посиплеться", не варто.

Найбільшим викликом для України Марія Берлінська вважає питання інженерного прогнозування.

"Ми рухаємося в тумані війни. І питання електромагнітної, лазерної зброї, питання радарів, автономності роботів і багато чого іншого — ми зараз відповідаємо на них регресивно, ворог часто нав'язує нам цю гру", — зазначила волонтерка.

Берлінська вважає, що у міністра оборони має бути команда із кращих фахівців, яка б могла займатися інженерним прогнозуванням. Тоді українці "будуть чітко знати, куди йти", і що потрібно для того, аби випереджати росіян принаймні на місяці чи рік уперед.

"Тоді встоїмо й тоді переможемо", — резюмувала вона.

Нагадаємо, 12 лютого нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський в інтерв'ю "Апостроф TV" заявив, що з'явився шанс завершити війну на весні.

11 лютого Естонська розвідка у звіті за 2026 рік припустила, що Путін готується до нової війни: у РФ виробництво снарядів зросло у 17 разів.