"Будут пытаться выкурить нас десятками тысяч дронов": Берлинская спрогнозировала, какой будет война в 2026 году

Волонтер и руководитель проекта Victory Drones фонда Dignitas Мария Берлинская считает, что в текущем году россияне будут пытаться терроризировать не только прифронтовые города, а само понятие фронта станет "размытым".

Города, удаленные от нынешней линии боевого столкновения, например Тернополь, Винница, Луцк, Ровно, Хмельницкий или Черновцы в 2026 году также могут оказаться под атаками вражеских автономных систем. Об этом волонтер рассказала во время интервью "Суспільному".

Россияне будут пытаться держать украинцев "в постоянном страхе", прибегая к обстрелам в любом уголке Украины. Враг придерживается тактики давления на фронте, попыток расколоть население и создания "дронового террора", который будет только усиливаться.

"Например, дрон-матка принесла несколько дронов, а дальше там происходит атака на какой-то, не знаю, бензовоз, чтобы заправки не работали, или на какой-то магазин. Они будут пытаться держать людей в постоянном страхе", — пояснила Берлинская.

Відео дня

Развитие технологий и главные вызовы для Украины

В то же время волонтер считает, что в 2026 году нас ожидает активное развитие технологий, прежде всего — что касается наземных роботов и дронов-перехватчиков. Украина в прошлом году столкнулась с беспрецедентными атаками БпЛА, и сейчас система противодействия им только выстраивается. Враг в то время постоянно совершенствует свои возможности и делает дроны более устойчивыми.

На вопрос журналистки об эффективности решения по блокированию незарегистрированных Starlink Берлинская отметила, что оно важно и повлияет на возможности российской армии.

"То есть одну из угроз мы убрали. Также это повлияло и на определенные штурмовые действия россиян, которые пользуются Starlink по линии фронта", — пояснила волонтер.

Несмотря на это, связь россиян обеспечивают не только Starlink, и поэтому ожидать того, что фронт "посыплется", не стоит.

Самым большим вызовом для Украины Мария Берлинская считает вопрос инженерного прогнозирования.

"Мы движемся в тумане войны. И вопросы электромагнитного, лазерного оружия, вопросы радаров, автономности роботов и многое другое — мы сейчас отвечаем на них регрессивно, враг часто навязывает нам эту игру", — отметила волонтер.

Берлинская считает, что у министра обороны должна быть команда из лучших специалистов, которая могла бы заниматься инженерным прогнозированием. Тогда украинцы "будут четко знать, куда идти", и что нужно для того, чтобы опережать россиян по крайней мере на месяцы или год вперед.

"Тогда устоим и тогда победим", — резюмировала она.

Напомним, 12 февраля нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью "Апостроф TV" заявил, что появился шанс завершить войну весной.

11 февраля Эстонская разведка в отчете за 2026 год предположила, что Путин готовится к новой войне: в РФ производство снарядов выросло в 17 раз.