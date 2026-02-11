В РФ производство снарядов выросло в 17 раз: разведка предполагает, что Путин готовится к новой войне

Россия за несколько лет более чем в 17 раз нарастила производство артиллерийских боеприпасов и уже производит около 7 миллионов снарядов в год. Часть этого ресурса Кремль направляет не только на фронт в Украине, но и на восстановление стратегических резервов.

Об этом сообщила Эстонская разведка в отчете за 2026 год. Как отмечается в документе, после 2021 года российский оборонно-промышленный комплекс резко нарастил выпуск боеприпасов крупного калибра.

Первый этап роста в 2022-2023 годах обеспечили за счет запуска ранее неиспользованных производственных линий, а уже следующий этап стал возможным благодаря масштабному финансированию и расширению предприятий, задействованных в изготовлении снарядов.

Такое увеличение объемов позволило российской армии поддерживать интенсивные обстрелы. Если весной 2022 года во время активных наступательных действий суточные расходы достигали 60 тысяч выстрелов, то впоследствии они снизились и закрепились в пределах 10-15 тысяч в день.

"Ключевым фактором, влияющим на расходы, являются стратегические запасы боеприпасов России, которые до вторжения 2022 года оценивались в 20 миллионов снарядов, ракет и минометов. Поскольку российские войска потратили большую часть этих резервов в течение первых двух лет войны, впоследствии они были вынуждены нормировать использование боеприпасов", — отмечают в отчете.

По подсчетам разведки, в 2025 году Россия изготовила около 7 миллионов снарядов, мин и реактивных боеприпасов, из них

3,4 миллиона составляли снаряды для гаубиц калибров 122, 152 и 203 мм;

еще 2,3 миллиона — минометные мины калибров 120 и 240 мм;

для танков и боевых машин пехоты выпущено примерно 800 тысяч боеприпасов;

а для реактивных систем залпового огня — около полумиллиона.

Производство артиллерийских боеприпасов в России с 2021 по 2025 год Фото: Скриншот

Также в документе объясняют, что финансирование этих закупок обошлось российскому бюджету примерно в 1 триллион рублей, а это более 10 миллиардов евро. В то же время стоимость отдельных позиций остается низкой по сравнению с западными аналогами. В частности, 152-мм снаряд старого типа стоит для государства менее 100 тысяч рублей.

"Такие низкие цены достигаются за счет прибыльности государственных предприятий, входящих в цепь поставок, и все они зависят от регулярных субсидий и другой государственной поддержки", — пишут аналитики.

Параллельно Москва активно привлекает внешние поставки, и с 2023 года Россия получила от Ирана и Северной Кореи от 5 до 7 миллионов снарядов. По оценкам украинской стороны, во второй половине 2025 года северокорейские боеприпасы могли покрывать до половины ежедневных потребностей российской артиллерии на фронте.

"Учитывая такой рост производства и значительный импорт, Россия, вероятно, сможет пополнить часть своих стратегических резервов артиллерийских боеприпасов даже во время войны против Украины. Для Кремля поддержка таких резервов почти наверняка является критически важным элементом планирования потенциальных будущих конфликтов", — отметили в отчете.

Чем уникально производство взрывчатых веществ в РФ

Отдельный раздел документа посвящен взрывчатым веществам. В частности, центральную роль в этом секторе играет компания "Спецхимия", которая входит в структуру государственного концерна "Ростех" и координирует работу около десяти предприятий. До 2022 года российская пороховая отрасль почти полностью зависела от импортной хлопковой целлюлозы из Центральной Азии.

Начиная с 2023 года, в РФ развернули производство нитроцеллюлозы из древесного и льняного сырья собственного происхождения. По оценке разведки, эти меры позволили частично заместить импорт и снизить уязвимость к санкциям. В то же время полностью устранить зависимость от внешних поставок пока не удалось.

Самыми уязвимыми элементами производства боеприпасов в России являются концентрированная азотная кислота и "меланж", которые изготавливаются лишь на нескольких заводах в Березниках и Новомосковске. Любые перебои на этих предприятиях могут серьезно остановить всю цепочку производства боеприпасов.

При этом эти заводы не попадают под санкции ЕС, потому что одновременно производят азотные удобрения. Введение ограничений для них могло бы угрожать глобальным поставкам продуктов, особенно учитывая, что производство удобрений в Европе с 2021 по 2024 год упало на 14%.

Ранее Фокус писал, что, несмотря на действие международных санкций, Россия продолжает активно увеличивать объемы производства артиллерийских снарядов и ствольной артиллерии. Обновление и техническое переоснащение стратегических оборонных предприятий осуществляется с привлечением оборудования иностранного происхождения, в частности из стран Европы и Тайваня.

В то же время чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины сталкивается с нехваткой средств и пока не может быть реализована в полном объеме. Из предусмотренных пяти миллиардов евро партнерам удалось аккумулировать лишь 1,4 миллиарда, что существенно ограничивает масштабы поставок.