РФ увеличивает производство артснарядов, используя оборудование из Европы и Тайваня, — расследование

Несмотря на санкции Россия продолжает наращивать производство артиллерийских боеприпасов и пушек. Модернизация ключевых военных предприятий происходит с участием импортного оборудования из Европы и Тайваня.

Это позволяет Москве поддерживать огневую мощь даже на фоне войны дронов, пишет Frontelligence Insight в сотрудничестве с аналитической компанией Dallas.

Россия активно увеличивает производство боеприпасов, пороха и артиллерийских стволов, пытаясь уменьшить зависимость от импорта.

После снарядного дефицита в 2023 году Москва временно закупала боеприпасы у Ирана и Северной Кореи, однако впоследствии столкнулась с проблемами качества и совместимости.

Согласно обнародованным данным, в 2024 году российская армия получила более 1,42 миллиона минометных снарядов, а в 2025 году — уже почти 1,96 миллиона, что на 37% больше. Производство 152-миллиметровых артснарядов также возросло — до более 1,7 миллиона.

Ключевую роль в усилении артиллерии играет "Завод №9" в Екатеринбурге — производитель стволов для гаубиц "Мста" и "Коалиция", а также пушек для танков Т-90 и Т-14 "Армата". Предприятие проходит масштабную модернизацию и расширение производства.

В расследовании утверждается, что это стало возможным благодаря импортному высокоточному оборудованию. Речь идет о крупных промышленных станках из Германии, Италии, Великобритании и Тайваня, без которых расширение производства было бы невозможным.

Документы свидетельствуют, что Россия планирует установить не менее 22 больших станков, а модернизация является частью долгосрочной стратегии, которую война только ускорила.

Авторы материала подчеркнули, что рост количественных показателей и повышение эффективности производства убедительно свидетельствуют, что Россия обходит санкции не только "на бумаге", но и на практике.

