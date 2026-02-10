РФ збільшує виробництво артснарядів, використовуючи обладнання з Європи та Тайваню, — розслідування

Попри санкції Росія продовжує нарощувати виробництво артилерійських боєприпасів і гармат. Модернізація ключових військових підприємств відбувається за участі імпортного обладнання з Європи та Тайваню.

Це дозволяє Москві підтримувати вогневу міць навіть на тлі війни дронів, пише Frontelligence Insight у співпраці з аналітичною компанією Dallas.

Росія активно збільшує виробництво боєприпасів, пороху та артилерійських стволів, намагаючись зменшити залежність від імпорту.

Після снарядного дефіциту у 2023 році Москва тимчасово закуповувала боєприпаси в Ірану та Північної Кореї, однак згодом зіткнулася з проблемами якості й сумісності.

Згідно з оприлюдненими даними, у 2024 році російська армія отримала понад 1,42 мільйона мінометних снарядів, а у 2025 році — вже майже 1,96 мільйона, що на 37% більше. Виробництво 152-міліметрових артснарядів також зросло — до понад 1,7 мільйона.

Ключову роль у посиленні артилерії відіграє "Завод №9" в Єкатеринбурзі — виробник стволів для гаубиць "Мста" та "Коаліція", а також гармат для танків Т-90 і Т-14 "Армата". Підприємство проходить масштабну модернізацію та розширення виробництва.

У розслідуванні стверджується, що це стало можливим завдяки імпортному високоточному обладнанню. Йдеться про великі промислові верстати з Німеччини, Італії, Великої Британії та Тайваню, без яких розширення виробництва було б неможливим.

Документи свідчать, що Росія планує встановити щонайменше 22 великі верстати, а модернізація є частиною довгострокової стратегії, яку війна лише прискорила.

Автори матеріалу підкреслили, що зростання кількісних показників та підвищення ефективності виробництва переконливо свідчать, що Росія обходить санкції не лише "на папері", а й на практиці.

