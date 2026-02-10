Не Угорщина: дві європейські країни виступили проти санкцій ЄС щодо російської нафти

Європейський Союз мав намір замінити "граничну ціну на російську нафту" на заборони на послугу щодо її транспортування в новому пакеті санкцій. Однак дві країни виступили проти цього.

Ідеться про Грецію та Мальту, які висловили побоювання, що нові обмеження можуть вдарити по європейській судноплавній галузі та вплинути на ціни на енергоносії. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Крім того, обидві південноєвропейські країни очікують на пояснення щодо санкцій проти іноземних портів, які були передбачені за перевантаження російської нафти.

Греція та Мальта додатково просять посилити контроль за продавцями суден, аби зменшити кількість тих суден, що потрапляють до тіньового флоту Росії.

Речник представництва Мальти в Брюсселі зазначив, що наразі триває обговорення технічних моментів, аби досягти остаточних домовленостей.

20-й пакет санкцій Євросоюзу

Європейська комісія минулого тижня запропонувала нові обмеження проти нафтового сектору РФ у рамках 20-го пакету санкцій Євросоюзу. У пропозицій йшлося про заміну "граничної ціни" на нафту на заборону послуг щодо транспортування.

Очікується, що нові санкції мають стосуватися страхових компаній, а також компанії, що надають транспортні послуги. Очікується, що цей пакет суттєво скоротить доходи Росії від продажу нафти.

Санкції проти китайських компаній

Водночас Євросоюз розглядає варіант скасування санкцій проти двох китайських банків після того, як Пекін надав гарантії, що банки не допомагають Росію у війни проти України.

Однак пакет новий санкцій містить і низку пропозицій щодо обмежень для китайських компаній, які постачають компоненти для виробництва зброї у РФ.

Ще однією ціллю санкційної політики ЄС будуть оператори криптовалют та банки в Центральній Європі та Лаосі, завдяки яким Росія може обходити європейські санкції.

Також розглядається пропозиція застосувати інструменти протидії обходу санкцій: планується заборонити експорт верстатів та радіообладнання до Киргизстану. Однак цей план не є пріоритетним, адже німецька влада побоюється, що такий крок може призвести до погіршення відносин. Натомість можуть бути запроваджені квоти, які будуть базуватися на основі довоєнних торгівельних даних, а не повна заборона.

Санкції ЄС вимагають підтримки всіх держав-членів для їх ухвалення та можуть змінитися до їхнього прийняття. ЄС прагне завершити розробку пакету до кінця лютого.

Раніше Фокус розповідав, що Європа посилила тиск на російський нафтовий експорт, і цим вдарила по тіньовому флоту, через який Кремль обходить санкції.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року у Росії зафіксували різке падіння видобутку сирої нафти, і цей показник виявився найнижчим за останні півтора року.