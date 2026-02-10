Не Венгрия: две европейские страны выступили против санкций ЕС в отношении российской нефти

Европейский Союз намеревался заменить "предельную цену на российскую нефть" на запреты на услугу по ее транспортировке в новом пакете санкций. Однако две страны выступили против этого.

Речь идет о Греции и Мальте, которые выразили опасения, что новые ограничения могут ударить по европейской судоходной отрасли и повлиять на цены на энергоносители. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Кроме того, обе южноевропейские страны ожидают объяснения относительно санкций против иностранных портов, которые были предусмотрены за перегрузку российской нефти.

Греция и Мальта дополнительно просят усилить контроль за продавцами судов, чтобы уменьшить количество судов, попадающих в теневой флот России.

Представитель представительства Мальты в Брюсселе отметил, что сейчас идет обсуждение технических моментов, чтобы достичь окончательных договоренностей.

20-й пакет санкций Евросоюза

Европейская комиссия на прошлой неделе предложила новые ограничения против нефтяного сектора РФ в рамках 20-го пакета санкций Евросоюза. В предложениях речь шла о замене "предельной цены" на нефть на запрет услуг по транспортировке.

Ожидается, что новые санкции должны касаться страховых компаний, а также компании, предоставляющие транспортные услуги. Ожидается, что этот пакет существенно сократит доходы России от продажи нефти.

Санкции против китайских компаний

В то же время Евросоюз рассматривает вариант отмены санкций против двух китайских банков после того, как Пекин предоставил гарантии, что банки не помогают России в войне против Украины.

Однако пакет новый санкций содержит и ряд предложений по ограничениям для китайских компаний, которые поставляют компоненты для производства оружия в РФ.

Еще одной целью санкционной политики ЕС будут операторы криптовалют и банки в Центральной Европе и Лаосе, благодаря которым Россия может обходить европейские санкции.

Также рассматривается предложение применить инструменты противодействия обхода санкций: планируется запретить экспорт станков и радиооборудования в Кыргызстан. Однако этот план не является приоритетным, ведь немецкие власти опасаются, что такой шаг может привести к ухудшению отношений. Вместо этого могут быть введены квоты, которые будут базироваться на основе довоенных торговых данных, а не полный запрет.

Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов для их принятия и могут измениться до их принятия. ЕС стремится завершить разработку пакета до конца февраля.

Ранее Фокус рассказывал, что Европа усилила давление на российский нефтяной экспорт, и этим ударила по теневому флоту, через который Кремль обходит санкции.

Напомним, что в декабре 2025 года в России зафиксировали резкое падение добычи сырой нефти, и этот показатель оказался самым низким за последние полтора года.