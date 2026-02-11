Боеприпасы для Украины под вопросом: Чехия не нашла финансирования

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины пока не имеет достаточного финансирования для реализации полного плана. Из запланированных пяти миллиардов евро удалось собрать лишь 1,4 миллиарда.

Чешский план по поставке боеприпасов для Украины имеет целью обеспечить поставки снарядов на сумму пять миллиардов евро (5,95 миллиарда долларов) по всему миру, но пока что ей удалось собрать лишь 1,4 миллиарда евро. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника НАТО.

Программа, к которой привлекаются иностранные доноры, включая Германию, Данию и Нидерланды, а также чешские оружейные компании, направлена на приобретение для Украины боеприпасов крупного калибра. Это должно улучшить для ВСУ условия на поле боя против России.

В декабре миссия НАТО в Украине (NSATU) прогнозировала, что в рамках этой инициативы в 2025 году будет поставлено 1,8 миллиона артиллерийских снарядов. Это примерно 43% от всех боеприпасов, поставленных в Украину; из них — примерно 70% боеприпасов советского калибра.

Чиновник НАТО, пожелавший остаться анонимным, отметил, что сейчас на мировом рынке доступны боеприпасы на сумму 16 миллиардов евро. По его словам, НАТО планирует потратить пять миллиардов евро преимущественно на приобретение сотен тысяч артиллерийских снарядов по чешской схеме. Он добавил, что доноры уже выделили 1,4 миллиарда евро.

В прошлом году доноры предоставили около 4,8 миллиарда долларов на оплату поставок боеприпасов в рамках программы. Об этом заявил в декабре бывший чешский министр иностранных дел Ян Липавский. Вклад Чехии составил до 145,15 миллиона долларов.

Напомним, что чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил — Чехия и в дальнейшем будет координировать "снарядную инициативу", в рамках которой государства Евросоюза поставляют Украине боеприпасы. В то же время, по его словам, финансирование проекта должно осуществляться за счет других стран, а не на средства чешских граждан.

Ранее мы также информировали, что Чехия запускает отдельный технологический проект в поддержку Украины — создание современного спутника наблюдения за Землей. В течение года планируется разработать аппарат, который позволит Украине самостоятельно получать космические снимки и данные независимо от погодных условий или времени суток.