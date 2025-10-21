Чехия подарит Украине современный спутник: чем он особенный и когда его планируют вывести на орбиту

Чехия реализует уникальный проект — в течение года для Украины будет создан современный спутник наблюдения за Землей. Он поможет нашему государству самостоятельно получать космические снимки и данные, независимо от погодных условий и времени суток.

По данным Министерства транспорта Чехии, проект представили на Чешской неделе космоса министр транспорта Мартин Купка и президент Чехии Петр Павел. Министр подчеркнул, что спутник не только символизирует поддержку Украины, но и показывает, что чешская космическая отрасль способна создавать современные технологии для реального использования.

"Пожертвование спутника является не только выражением нашей помощи Украине, но и доказательством высокого уровня чешской космической отрасли. Чешская Республика демонстрирует, что она может разрабатывать и поставлять передовые технологии, которые имеют реальное влияние, будь то в области безопасности, восстановления инфраструктуры или защиты населения. Мы считаем, что эта миссия поможет Украине укрепить свои возможности и одновременно поддержит наше сотрудничество в области космических технологий", — отметил министр.

Более того, Чехия стала первым государством, которое предоставляет Украине такую помощь. Ранее Украина пользовалась спутниковыми снимками, полученными из-за рубежа, и сама обратилась с просьбой о подобном проекте. В разработке спутника участвуют чешские компании, имеющие опыт создания малых космических аппаратов. Он будет оборудован радиолокационной системой, оптическими и радиационными сенсорами, а также технологией мониторинга радиочастот, позволяющей вести наблюдение даже ночью или во время непогоды.

Впоследствии этот спутник станет частью созвездия космических аппаратов, что еще больше усилит возможности Украины в сфере наблюдения. Инициатива возникла на основе Меморандума о взаимопонимании между Министерством транспорта Чехии и Государственным космическим агентством Украины, подписанного в 2024 году, а также стала результатом бизнес-миссии украинских специалистов в Чехию в мае.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский пояснил, что передача спутника является конкретным проявлением поддержки и помощи Украине в создании собственной цифровой инфраструктуры и укреплении независимости. По его словам, это важная инвестиция в безопасность и будущее Украины и всей Европы.

Запуск спутника планируют в течение года, а проект реализуется в рамках правительственной программы Чехии по восстановлению Украины при участии нескольких министерств страны.

Напомним, что Китай предоставляет российским войскам спутниковые данные для ударов по территории Украины, в частности разведывательные снимки объектов иностранных инвесторов.

Тем временем в Великобритании заявили, что Россия ведет "звездные войны" — регулярно глушит спутники и мешает работе западных военных систем, о подобных действиях сообщают также Германия и скандинавские страны.