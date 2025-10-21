Чехія подарує Україні сучасний супутник: чим він особливий та коли його планують вивести на орбіту

Чехія реалізує унікальний проєкт — протягом року для України буде створено сучасний супутник спостереження за Землею. Він допоможе нашій державі самостійно отримувати космічні знімки та дані, незалежно від погодних умов і часу доби.

За даними Міністерства транспорту Чехії, проєкт представили на Чеському тижні космосу міністр транспорту Мартін Купка та президент Чехії Петро Павел. Міністр підкреслив, що супутник не лише символізує підтримку України, а й показує, що чеська космічна галузь здатна створювати сучасні технології для реального використання.

"Пожертвування супутника є не лише виразом нашої допомоги Україні, але й доказом високого рівня чеської космічної галузі. Чеська Республіка демонструє, що вона може розробляти та постачати передові технології, які мають реальний вплив, чи то в галузі безпеки, відновлення інфраструктури чи захисту населення. Ми вважаємо, що ця місія допоможе Україні зміцнити свої можливості та водночас підтримає нашу співпрацю в галузі космічних технологій", – зазначив міністр.

Ба більше, Чехія стала першою державою, яка надає Україні таку допомогу. Раніше Україна користувалася супутниковими знімками, отриманими з-за кордону, і сама звернулася з проханням про подібний проєкт. У розробці супутника беруть участь чеські компанії, що мають досвід створення малих космічних апаратів. Він буде обладнаний радіолокаційною системою, оптичними та радіаційними сенсорами, а також технологією моніторингу радіочастот, що дозволяє вести спостереження навіть уночі або під час негоди.

Згодом цей супутник стане частиною сузір’я космічних апаратів, що ще більше посилить можливості України у сфері спостереження. Ініціатива виникла на основі Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством транспорту Чехії та Державним космічним агентством України, підписаного у 2024 році, а також стала результатом бізнес-місії українських фахівців до Чехії у травні.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський пояснив, що передача супутника є конкретним проявом підтримки та допомоги Україні у створенні власної цифрової інфраструктури й зміцненні незалежності. За його словами, це важлива інвестиція в безпеку та майбутнє України та всієї Європи.

Запуск супутника планують протягом року, а проєкт реалізується в межах урядової програми Чехії з відновлення України за участю кількох міністерств країни.

Нагадаємо, що Китай надає російським військам супутникові дані для ударів по території України, зокрема розвідувальні знімки об’єктів іноземних інвесторів.

Тим часом у Великій Британії заявили, що Росія веде "зоряні війни" — регулярно глушить супутники й заважає роботі західних військових систем, про подібні дії повідомляють також Німеччина та скандинавські країни.