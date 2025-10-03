Путін може "засліпити" війська НАТО: як РФ атакує військові супутники

Очільник Космічного командування Великої Британії попереджає, що Кремль уже розпочав "зоряні війни" і глушить супутники, без яких не може існувати сучасна армія, щотижня.

Related video

Генерал-майор Пол Тедман заявив, що російські війська щотижня намагаються активно перешкоджати військовій діяльності Великої Британії та уважно стежать за космічними об'єктами країни. На дії РФ скаржаться також у Німеччині та скандинавських країнах, пише Daily Mail.

"Ми бачимо, що росіяни регулярно глушать наші супутники. У них на борту є корисне навантаження, яке може бачити наші супутники і намагається зібрати з них інформацію", — розповів генерал.

Велика Британія експлуатує близько шести спеціалізованих військових супутників зв'язку і спостереження, які, за словами генерал-майора Тедмана, оснащені технологіями придушення перешкод.

Запуск військового британського супутника на ракеті SpaceX Falcon Фото: SpaceX

Це сталося після того, як аеропорт Мюнхена був змушений закритися вночі через те, що поруч зі злітно-посадковими смугами було помічено кілька безпілотників, через що було затримано 17 вильотів і перенаправлено 15 рейсів, які прибувають, що зачепило майже 3000 пасажирів. Однак рано вранці наступного дня роботу аеропорту було відновлено.

Аналогічні зупинки в Скандинавії минулого тижня призвели до того, що Копенгаген майже на чотири години припинив усі зльоти і посадки після повідомлень про два або три великі безпілотники, а Осло закрив свій повітряний простір приблизно на три години.

Влада офіційно не звинувачувала Кремль, але низка офіційних осіб висловилися про причетність Володимира Путіна.

Але загроза втручання з космосу не обмежується Великою Британією.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія відстежувала два супутники Intelsat, які використовують німецькі військові.

"Вони можуть глушити, засліплювати, маніпулювати або кінетично порушувати роботу супутників", — сказав він на космічній конференції в Берліні.

У відповідь на зростаючу міжнародну напруженість Велика Британія і Сполучені Штати минулого місяця провели перший скоординований супутниковий маневр у космосі, що представники міністерства оборони назвали важливим кроком вперед у співпраці союзників.

У період з 4 до 12 вересня американський супутник був переміщений на орбіту для перевірки британського "колеги" в рамках операції "Олімпійський захисник".

Ескалація конфлікту в космосі відбувається на тлі триваючого зростання напруженості у відносинах із Росією.

Фактично РФ уже почала зоряні війни Фото: wikipedia

Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер минулого тижня попередила, що Велика Британія "готова діяти" після того, як Дональд Трамп публічно закликав союзників по НАТО збивати російські літаки-порушники.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив Росію, що збиватиме будь-які ворожі об'єкти, виявлені в повітряному просторі його країни. Інші лідери НАТО також закликали організацію зробити більше для стримування Путіна і захисту повітряного простору країн-членів. Але в Кремлі вже заявили, що якщо зіб'ють її літак, то це призведе до прямого конфлікту.

При цьому, виступаючи на Валдаї, Путін фактично підтвердив, що Росія запускала і запускає БПЛА над Європою і країнами НАТО. Він пожартував, що більше так робити не буде.

Але тим часом армія Німеччини зізналася, що поки не може збивати ворожі дрони.