Армія Німеччини поки що не може збивати дрони над територією країни: у чому причина, — Bild

Останніми днями по всій Німеччині фіксують польоти дронів над стратегічними об'єктами — від корабельні в Кілі та нафтопереробного заводу в Гайді до підприємств Airbus і військових об'єктів у Ростоку. Однак попри несанкціоновані польоти БПЛА німецькі військові, зазначають журналісти, наразі не готові їх збивати.

Сліди деяких дронів ведуть до судна під іноземним прапором, що рухалося в бік Росії через Балтійське море. Причому в низці випадків йдеться про цілі групи безпілотників, пише видання Bild.

"Польоти безпілотників у різних країнах ЄС спрямовані насамперед на створення невизначеності та дестабілізацію. Як і онлайн-дезінформація, шпигунство та спроби саботажу, вони є інструментом гібридної війни", — зазначив, зі свого боку, прем'єр-міністр землі Шлезвіг-Гольштейн Даніель Гюнтер.

Водночас чиновник відмовився підтвердити або спростувати повідомлення Bild про те, що безпілотники були запущені з судна під іноземним прапором у Балтійському морі.

Що сталося з ППО Німеччини

Тим часом військові ФРН поки що не мають права збивати безпілотники. Це пов'язано з відсутністю в країні повноцінної системи противодронної оборони, яка почала формуватися лише в останні роки. За словами федерального міністра внутрішніх справ Александра Добріндта, ситуація, що склалася, є "тривожним сигналом".

Зазначається, що система ППО, розформована в Німеччині ще 2010 року, фактично створюється заново. Також додатковою перешкодою для ураження цілей залишається ризик падіння уламків на густонаселені райони.

На тлі цієї проблеми німецькі журналісти ставлять питання, як же влада має намір захищати громадян від подібних атак? Експерт з авіації Міхаель Санто відповів, що для цього необхідно набагато більше коштів, ніж існує на сьогодні.

"Ми могли б це зробити, якби в нас було достатньо коштів. Але в нас немає навіть власної концепції оборони, не кажучи вже про необхідну кількість оборонних безпілотників", — зазначив він.

Санто додав важливу деталь — кількість дронів-перехоплювачів має відповідати кількості БПЛА, що порушують повітряний простір, а їхня вартість має бути такою самою, як і в дронів, що атакують.

Нагадаємо, німецька влада припускає, що безпілотні літальні апарати над Німеччиною цілеспрямовано шпигували за такими критично важливими об'єктами, як електростанція, університетська клініка та резиденція уряду.