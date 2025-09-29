Армія ФРН отримає "перевірені в боях" дрони-перехоплювачі: про які БПЛА йдеться (відео)

Німецький виробник безпілотників Argus Interception заявив, що завершив постачання до Бундесверу автономних дронів-перехоплювачів A1-Falke, оснащених сітковим модулем для захоплення і нейтралізації ворожих БпЛА. Причому розробники стверджують, що дрони були перевірені в боях "на виконання поставлених завдань".

У 2025 році Збройні сили Німеччини планували закупити близько 24 "мережевих" перехоплювачів Argus з опцією подальшого розширення парку — до 136 систем до 2027 року, проте офіційні деталі про точну кількість першої поставки не розкриваються. Про це пише профільне німецьке видання Hartpunkt.

Випробування дронів Argus на авіабазі Швезінг

Зазначається, що компанія Argus позиціонує свою систему як оперативно-перевірену та інтегровану із зовнішніми каналами виявлення (радарами, системами комунікації C2 тощо), наголошуючи на можливості конфігурації в стаціонарному, мобільному та автомобільному виконанні.

Коментуючи подію, оглядачі Defense Express зазначили, що виробники заявляють про "бойову перевірку" своїх систем, але Argus не розкриває подробиць, де саме проводили польові випробування, хоча не виключено досвід застосування в українському конфлікті — що, втім, залишається непідтвердженим.

"Можна згадати випадок, коли у Rheinmetall натякнули, що постачають до України втаємничений дрон FV-014 з фасетним стелс фюзеляжем — там також стверджували, що їхній БПЛА перевірений в реальних умовах поля бою", — пишуть аналітики.

ТТХ та оперативні можливості дронів

Argus Interception створила перехоплювач на базі великорозмірного квадрокоптера з власною сенсорною підсистемою (радар + оптика / LIDAR) і AI-модулем для автостеження і захоплення цілей. Кінцева фаза — запуск сітки (компресорний або пневмопривід "нет-ган"), яка фізично захоплює FPV-дрони, після чого ціль можна витягти для доказової бази або знищити безпечним методом.

Компанія стверджує високу точність і "бойову" ефективність, вказуючи на понад 90% успішних захоплень у демонстраційних та експлуатаційних випробуваннях; однак поки що ці цифри не можна незалежно верифікувати.

Нагадаємо, міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що незабаром Україна зможе за добу залучати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів для відбиття атак, як відповідь на нічні хвилі російських "Шахедів". У зв'язку з цим Фокус дізнавався, які технічні та кадрові перепони ще потрібно подолати і які нові загрози чекають на українське небо.