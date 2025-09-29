Армия ФРГ получит "проверенные в боях" дроны-перехватчики: о каких БПЛА идет речь (видео)

Немецкий производитель беспилотников Argus Interception заявил, что завершил поставку в Бундесвер автономных дронов-перехватчиков A1-Falke, оснащенных сеточным модулем для захвата и нейтрализации враждебных БпЛА. Причем разработчики утверждают, что дроны были проверены в боях "на выполнение поставленных задач".

Related video

В 2025 году Вооруженные силы Германии планировали закупить порядка 24 "сетевых" перехватчиков Argus с опцией дальнейшего расширения парка — до 136 систем к 2027 году, однако официальные детали о точном количестве первой поставки не раскрываются. Об этом пишет профильное немецкое издание Hartpunkt.

Испытания дронов Argus на авиабазе Швезинг

Отмечается, что компания Argus позиционирует свою систему как оперативно-проверенную и интегрируемую с внешними каналами обнаружения (радарами, системами коммуникации C2 и т.п.), отмечая возможность конфигурации в стационарном, мобильном и автомобильном исполнении.

Комментируя событие обозреватели Defense Express отметили, что производители заявляют о "боевой проверке" своих систем, но Argus не раскрывает подробностей, где именно проводились полевые испытания, хотя не исключается опыт применения в украинском конфликте — что, впрочем, остается неподтвержденным.

"Можно вспомнить случай, когда в Rheinmetall намекнули, что поставляют в Украину секретный дрон FV-014 с фасетным стелс фюзеляжем — там также утверждали, что их БПЛА проверен в реальных условиях поля боя", — пишут аналитики.

ТТХ и оперативные возможности дронов

Argus Interception создала перехватчик на базе крупноразмерного квадрокоптера с собственной сенсорной подсистемой (радар + оптика / LIDAR) и AI-модулем для автослежения и захвата целей. Конечная фаза — запуск сетки (компрессорный или пневмопривод "нет-ган"), которая физически захватывает FPV-дроны, после чего цель может быть извлечена для доказательной базы или уничтожена безопасным методом.

Компания утверждает высокую точность и "боевую" эффективность, указывая на более 90% успешных захватов в демонстрационных и эксплуатационных испытаниях; однако пока эти цифры нельзя независимо верифицировать.

Напомним, министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что вскоре Украина сможет за сутки привлекать не менее 1000 дронов-перехватчиков для отражения атак, как ответ на ночные волны российских "Шахедов". В связи с этим Фокус узнавал, какие технические и кадровые преграды еще нужно преодолеть и какие новые угрозы ждут украинское небо.